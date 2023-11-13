Мишустин: правительство продолжает работу в рамках социальной газификации

Правительство РФ продолжает вести работу по упрощению получения отдельным категориям граждан страны государственной поддержки в рамках социальной газификации. Работа ведется третий год. Об этом сообщил 13 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.
«Все эти меры позволят оперативнее предоставлять государственную помощь большему числу льготников и реализовать поручения Президента по социальной газификации в полном объеме», — отметил Мишустин.
В 2021 году в России началась программа «Социальной газификации». Главной целью программы, как отмечал президент РФ Владимир Путин, является доведение природного газа «до каждого дома».
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