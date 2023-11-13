Мишустин: правительство продолжает работу в рамках социальной газификации

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Беседа М.В. Мишустина с первым вице-призедентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. Бишкек, мишустин михаил
Правительство РФ продолжает работу в рамках программы социальной газификации Фото:

Правительство РФ продолжает вести работу по упрощению получения отдельным категориям граждан страны государственной поддержки в рамках социальной газификации. Работа ведется третий год. Об этом сообщил 13 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

«Все эти меры позволят оперативнее предоставлять государственную помощь большему числу льготников и реализовать поручения Президента по социальной газификации в полном объеме», — отметил Мишустин.

В 2021 году в России началась программа «Социальной газификации». Главной целью программы, как отмечал президент РФ Владимир Путин, является доведение природного газа «до каждого дома».

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Правительство РФ продолжает вести работу по упрощению получения отдельным категориям граждан страны государственной поддержки в рамках социальной газификации. Работа ведется третий год. Об этом сообщил 13 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами. «Все эти меры позволят оперативнее предоставлять государственную помощь большему числу льготников и реализовать поручения Президента по социальной газификации в полном объеме», — отметил Мишустин. В 2021 году в России началась программа «Социальной газификации». Главной целью программы, как отмечал президент РФ Владимир Путин, является доведение природного газа «до каждого дома».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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