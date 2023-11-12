12 ноября 2023

В Перми на месте дома с Есениным появится новый жилой комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Художник Александр Жунев. Пермь, граффити, есенин
Недострой снесли в 2017 году Фото:

В Перми на участке рядом со стадионом «Динамо», где раньше был недострой с портретом писателя Сергея Есенина, планируют построить комплекс с жилыми и административными зданиями. Проект планировки подготовит владелец земли ООО «ЭкоИнвест».

«Документацию подготовит ООО „ЭкоИнвест“ за счет собственных средств. На эти работы отведено два года», — сообщает Business Class со ссылкой на Министерство имущества и градостроительной деятельности Пермского края.

Уточняется, что площадь квартала занимает 5,2 гектар. Он расположен между улицами Луначарского, Пушкина, Куйбышева и Комсомольским проспектом. Раньше на этом участке располагался недостроенный корпус Пермской медицинской академии. В 2009 году на его фасаде художник Александр Жунев нарисовал портрет Сергея Есенина. Летом 2017 года недострой снесли.

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В Перми на участке рядом со стадионом «Динамо», где раньше был недострой с портретом писателя Сергея Есенина, планируют построить комплекс с жилыми и административными зданиями. Проект планировки подготовит владелец земли ООО «ЭкоИнвест». «Документацию подготовит ООО „ЭкоИнвест“ за счет собственных средств. На эти работы отведено два года», — сообщает Business Class со ссылкой на Министерство имущества и градостроительной деятельности Пермского края. Уточняется, что площадь квартала занимает 5,2 гектар. Он расположен между улицами Луначарского, Пушкина, Куйбышева и Комсомольским проспектом. Раньше на этом участке располагался недостроенный корпус Пермской медицинской академии. В 2009 году на его фасаде художник Александр Жунев нарисовал портрет Сергея Есенина. Летом 2017 года недострой снесли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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