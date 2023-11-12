В Перми на месте дома с Есениным появится новый жилой комплекс

Недострой снесли в 2017 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми на участке рядом со стадионом «Динамо», где раньше был недострой с портретом писателя Сергея Есенина, планируют построить комплекс с жилыми и административными зданиями. Проект планировки подготовит владелец земли ООО «ЭкоИнвест».

«Документацию подготовит ООО „ЭкоИнвест“ за счет собственных средств. На эти работы отведено два года», — сообщает Business Class со ссылкой на Министерство имущества и градостроительной деятельности Пермского края.

Уточняется, что площадь квартала занимает 5,2 гектар. Он расположен между улицами Луначарского, Пушкина, Куйбышева и Комсомольским проспектом. Раньше на этом участке располагался недостроенный корпус Пермской медицинской академии. В 2009 году на его фасаде художник Александр Жунев нарисовал портрет Сергея Есенина. Летом 2017 года недострой снесли.