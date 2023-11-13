Мэр Перми дал старт борьбе за встречу с Дедом Морозом в его местной резиденции. Фото

Резиденция Деда Мороза в Перми откроется на даче Синакевича в декабре
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Резиденция Деда Мороза. Курган, резиденция деда мороза
Для Деда Мороза в Перми подготовили дом Фото:

В Перми резиденция Деда Мороза разместится в здании, известном как «Дача Синакевича». Этот образец деревянного зодчества XIX века отреставрировали минувшим летом. Мэр Перми Эдуард Соснин сообщил, что резиденция Деда Мороза откроется в конце декабря, а первых посетителей определят с помощью конкурса.

«Всем, кто хочет первыми попасть в новую резиденцию Деда Мороза, предлагаю поучаствовать в конкурсе. Десять победителей выберем в начале декабря, именно они первыми встретятся с Дедом Морозом в обновленной резиденции и смогут загадать свои желания. А для всех желающих резиденция откроется в конце декабря», — написал Соснин в соцсетях. Для участия в конкурсе нужно нарисовать новогоднюю открытку, а скан до 1 декабря прикрепить к посту мэра в Telegram или соцсети «ВКонтакте».

Пермская резиденция Деда Мороза была построена в конце XIX века в неорусском стиле. Это была дача мецената, общественного деятеля и главы города Александра Синакевича. Объект культурного наследия восстановили летом 2023 года. По словам Эдуарда Соснина, здание станет филиалом Дворца культуры имени Кирова. Летом это будет пространство для молодых художников, а зимой — резиденция Деда Мороза.

Обновленная дача Александра Синакевича станет домом для Деда Мороза
Обновленная дача Александра Синакевича станет домом для Деда Мороза

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В Перми резиденция Деда Мороза разместится в здании, известном как «Дача Синакевича». Этот образец деревянного зодчества XIX века отреставрировали минувшим летом. Мэр Перми Эдуард Соснин сообщил, что резиденция Деда Мороза откроется в конце декабря, а первых посетителей определят с помощью конкурса. «Всем, кто хочет первыми попасть в новую резиденцию Деда Мороза, предлагаю поучаствовать в конкурсе. Десять победителей выберем в начале декабря, именно они первыми встретятся с Дедом Морозом в обновленной резиденции и смогут загадать свои желания. А для всех желающих резиденция откроется в конце декабря», — написал Соснин в соцсетях. Для участия в конкурсе нужно нарисовать новогоднюю открытку, а скан до 1 декабря прикрепить к посту мэра в Telegram или соцсети «ВКонтакте». Пермская резиденция Деда Мороза была построена в конце XIX века в неорусском стиле. Это была дача мецената, общественного деятеля и главы города Александра Синакевича. Объект культурного наследия восстановили летом 2023 года. По словам Эдуарда Соснина, здание станет филиалом Дворца культуры имени Кирова. Летом это будет пространство для молодых художников, а зимой — резиденция Деда Мороза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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