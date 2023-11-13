Резиденция Деда Мороза в Перми откроется на даче Синакевича в декабре

Для Деда Мороза в Перми подготовили дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми резиденция Деда Мороза разместится в здании, известном как «Дача Синакевича». Этот образец деревянного зодчества XIX века отреставрировали минувшим летом. Мэр Перми Эдуард Соснин сообщил, что резиденция Деда Мороза откроется в конце декабря, а первых посетителей определят с помощью конкурса.

«Всем, кто хочет первыми попасть в новую резиденцию Деда Мороза, предлагаю поучаствовать в конкурсе. Десять победителей выберем в начале декабря, именно они первыми встретятся с Дедом Морозом в обновленной резиденции и смогут загадать свои желания. А для всех желающих резиденция откроется в конце декабря», — написал Соснин в соцсетях. Для участия в конкурсе нужно нарисовать новогоднюю открытку, а скан до 1 декабря прикрепить к посту мэра в Telegram или соцсети «ВКонтакте».

Пермская резиденция Деда Мороза была построена в конце XIX века в неорусском стиле. Это была дача мецената, общественного деятеля и главы города Александра Синакевича. Объект культурного наследия восстановили летом 2023 года. По словам Эдуарда Соснина, здание станет филиалом Дворца культуры имени Кирова. Летом это будет пространство для молодых художников, а зимой — резиденция Деда Мороза.