Третий энергоблок Курской АЭС отключен от сети автоматикой

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, бн-800, реактор, реактивная установка, энергоблок4, реактор бн-800, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
На данный момент Курскую АЭС питают два энергоблока из четырех Фото:

Третий энергоблок, который питает Курскую АЭС, был отключен автоматикой. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«13 ноября 2023 год в 10:33 энергоблок №3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было», — говорится в сообщении пресс-службы. Разгрузка энергоблока была выполнена по регламенту. После того как будет выполнены запланированные работы, энергоблок снова заработает на нужды станции.

Сейчас станцию питают всего два энергоблока, под номерами два и четыре. Первый энергоблок работает, но без генерации энергии.

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Третий энергоблок, который питает Курскую АЭС, был отключен автоматикой. Об этом сообщили в пресс-службе станции. «13 ноября 2023 год в 10:33 энергоблок №3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было», — говорится в сообщении пресс-службы. Разгрузка энергоблока была выполнена по регламенту. После того как будет выполнены запланированные работы, энергоблок снова заработает на нужды станции. Сейчас станцию питают всего два энергоблока, под номерами два и четыре. Первый энергоблок работает, но без генерации энергии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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