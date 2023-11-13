Третий энергоблок Курской АЭС отключен от сети автоматикой

На данный момент Курскую АЭС питают два энергоблока из четырех
Третий энергоблок, который питает Курскую АЭС, был отключен автоматикой. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
«13 ноября 2023 год в 10:33 энергоблок №3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было», — говорится в сообщении
Сейчас станцию питают всего два энергоблока, под номерами два и четыре. Первый энергоблок работает, но без генерации энергии.
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