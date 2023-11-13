Происшествия Третий энергоблок Курской АЭС отключен от сети автоматикой 13 ноября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 + На данный момент Курскую АЭС питают два энергоблока из четырех Фото: Анна Майорова © URA.RU Третий энергоблок, который питает Курскую АЭС, был отключен автоматикой. Об этом сообщили в пресс-службе станции. «13 ноября 2023 год в 10:33 энергоблок №3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было», — говорится в сообщении пресс-службы . Разгрузка энергоблока была выполнена по регламенту. После того как будет выполнены запланированные работы, энергоблок снова заработает на нужды станции. Сейчас станцию питают всего два энергоблока, под номерами два и четыре. Первый энергоблок работает, но без генерации энергии. Третий энергоблок, который питает Курскую АЭС, был отключен автоматикой. Об этом сообщили в пресс-службе станции. «13 ноября 2023 год в 10:33 энергоблок №3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было», — говорится в сообщении пресс-службы. Разгрузка энергоблока была выполнена по регламенту. После того как будет выполнены запланированные работы, энергоблок снова заработает на нужды станции. Сейчас станцию питают всего два энергоблока, под номерами два и четыре. Первый энергоблок работает, но без генерации энергии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям