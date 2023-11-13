Правительство РФ ускоряет социальную газификацию регионов

Власти ускоряют процесс социальной газификации в России

13 ноября 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Правительство РФ ускоряет социальную газификацию, считает депутат Госдумы Александр Якубовский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти ускоряют социальную газификацию. Так член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил URA.RU решение правительства РФ, которое премьер-министр Михаил Мишустин озвучил на оперативном совещании с вице-премьерами 13 ноября. Согласно документу, процесс получения господдержки отдельными льготными категориями россиян будет упрощен. «Решение правительства направлено на повышение оперативности доведения субсидий до льготников. Раньше граждане могли потратить часть субсидии на оплату лишь половины стоимости работ по подключению дома к газовым сетям. Например, из работ, которые оценил подрядчик в 120 тысяч рублей, гражданин первым платежом вносил из средств субсидии 60 тысяч рублей, а чтобы получить вторую часть субсидии, ему нужно было обратиться в органы власти повторно. Теперь это ненужное ограничение устраняется», — пояснил Якубовский. Он также отметил, что решение правительства — это оперативное реагирование на инфляционные процессы в стране. «Процесс газификации не идет в отрыве от экономики. Если дорожают топливо или стройматериалы, то и в сметах по подведению газа к участку определенное увеличение мы увидим», — сказал депутат. Решение правительства РФ, которое озвучил Михаил Мишустин, касается ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей, имеющих низкие доходы. «Благодаря субсидиям люди смогут быстрее приобретать необходимое оборудование [для газификации своих домов], а также начать проводку газа по их земельным участкам. Такая помощь предусмотрена, в том числе, для ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей с низкими доходами. В текущем году на эти цели уже было выделено свыше 1,5 миллиарда рублей, что даст возможность оформить более 18 тысяч договоров между льготниками и газораспределительными организациями», — пояснил глава правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти ускоряют социальную газификацию. Так член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил URA.RU решение правительства РФ, которое премьер-министр Михаил Мишустин озвучил на оперативном совещании с вице-премьерами 13 ноября. Согласно документу, процесс получения господдержки отдельными льготными категориями россиян будет упрощен. «Решение правительства направлено на повышение оперативности доведения субсидий до льготников. Раньше граждане могли потратить часть субсидии на оплату лишь половины стоимости работ по подключению дома к газовым сетям. Например, из работ, которые оценил подрядчик в 120 тысяч рублей, гражданин первым платежом вносил из средств субсидии 60 тысяч рублей, а чтобы получить вторую часть субсидии, ему нужно было обратиться в органы власти повторно. Теперь это ненужное ограничение устраняется», — пояснил Якубовский. Он также отметил, что решение правительства — это оперативное реагирование на инфляционные процессы в стране. «Процесс газификации не идет в отрыве от экономики. Если дорожают топливо или стройматериалы, то и в сметах по подведению газа к участку определенное увеличение мы увидим», — сказал депутат. Решение правительства РФ, которое озвучил Михаил Мишустин, касается ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей, имеющих низкие доходы. «Благодаря субсидиям люди смогут быстрее приобретать необходимое оборудование [для газификации своих домов], а также начать проводку газа по их земельным участкам. Такая помощь предусмотрена, в том числе, для ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей с низкими доходами. В текущем году на эти цели уже было выделено свыше 1,5 миллиарда рублей, что даст возможность оформить более 18 тысяч договоров между льготниками и газораспределительными организациями», — пояснил глава правительства.