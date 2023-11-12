Жители ЯНАО опасаются загрязнения воздуха от антигололедных реагентов

Жители Нового Уренгоя опасаются грязного воздуха из-за антигололедных реагентов

На Ямале против гололеда используется галит Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителей Нового Уренгоя не устроило, как реагент используется на улицах города против гололеда. По их мнению, галит может оставлять в воздухе опасные вещества. О том, что на дорогах Нового Уренгоя используется именно галит, рассказала городская сервисная компания рассказала в своем telegram-канале.

«Сейчас используем соль — галит. Это минерал, из которого производят и пищевую поваренную соль, и техническую. Она помогает растопить лед, убрать колею и кочки на дорогах», — сообщили о безвредности антигололедного состава УГСК.

По словам новоуренгойцев, когда растает снег, в воздух попадут опасные компоненты реагента, что негативно повлияет на здоровье горожан. «Вот, что нам про галит пишут в интернете — из негативных последствий в зимний период можно отметить возникновение грязи в местах использования, летом оседает в легких горожан», — написал Сергей Нур в telegram-канале «Воронов Chat». «Отлично, летом будем всем городом дышать этой гадостью, пойдут аллергии и другие заболевания», — отметила Heda T. «Весной солью воняло несколько дней, когда все это началось. Ждем повторения», — поделился Vladeneg Bjornen.

Ранее URA.RU писало о том, что ямальцы опасаются химикатов, которыми посыпают города. Представители сервисной компании заверили горожан, что в состав смеси от гололедицы входит только песок и соль.