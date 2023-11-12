12 ноября 2023

Крупный подрядчик «Роснефти» ликвидирует филиалы компании в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, трубы, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
Буровая компания «Евразия» закрыла подразделения в Когалыме и Нефтеюганске Фото:

Буровая компания «Евразия» (БКЕ), которая строит скважины на месторождениях «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома» в ХМАО, ликвидирует свои филиалы в Когалыме и Нефтеюганске. Об этом свидетельствует информация в системе СБИС.

«Ликвидирован филиал ООО „БКЕ“ в Нефтеюганск. Ликвидированы филиалы буровой компании „Евразия“ в Когалыме, расположенные на улицах Центральной и Восточной», — указано на портале.

URA.RU направило в БКЕ запрос с просьбой объяснить причины закрытия подразделений компании. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что подрядчик «Роснефти» в ХМАО ищет работников для монтажа нефтяных трубопроводов. Работодатель обещает платить до 300 тысяч рублей.

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Буровая компания «Евразия» (БКЕ), которая строит скважины на месторождениях «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома» в ХМАО, ликвидирует свои филиалы в Когалыме и Нефтеюганске. Об этом свидетельствует информация в системе СБИС. «Ликвидирован филиал ООО „БКЕ“ в Нефтеюганск. Ликвидированы филиалы буровой компании „Евразия“ в Когалыме, расположенные на улицах Центральной и Восточной», — указано на портале. URA.RU направило в БКЕ запрос с просьбой объяснить причины закрытия подразделений компании. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что подрядчик «Роснефти» в ХМАО ищет работников для монтажа нефтяных трубопроводов. Работодатель обещает платить до 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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