Крупный подрядчик «Роснефти» ликвидирует филиалы компании в ХМАО

13 ноября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Буровая компания «Евразия» закрыла подразделения в Когалыме и Нефтеюганске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Буровая компания «Евразия» (БКЕ), которая строит скважины на месторождениях «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома» в ХМАО, ликвидирует свои филиалы в Когалыме и Нефтеюганске. Об этом свидетельствует информация в системе СБИС. «Ликвидирован филиал ООО „БКЕ“ в Нефтеюганск. Ликвидированы филиалы буровой компании „Евразия“ в Когалыме, расположенные на улицах Центральной и Восточной», — указано на портале. URA.RU направило в БКЕ запрос с просьбой объяснить причины закрытия подразделений компании. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что подрядчик «Роснефти» в ХМАО ищет работников для монтажа нефтяных трубопроводов. Работодатель обещает платить до 300 тысяч рублей.

Буровая компания «Евразия» (БКЕ), которая строит скважины на месторождениях «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома» в ХМАО, ликвидирует свои филиалы в Когалыме и Нефтеюганске. Об этом свидетельствует информация в системе СБИС. «Ликвидирован филиал ООО „БКЕ“ в Нефтеюганск. Ликвидированы филиалы буровой компании „Евразия“ в Когалыме, расположенные на улицах Центральной и Восточной», — указано на портале. URA.RU направило в БКЕ запрос с просьбой объяснить причины закрытия подразделений компании. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что подрядчик «Роснефти» в ХМАО ищет работников для монтажа нефтяных трубопроводов. Работодатель обещает платить до 300 тысяч рублей.