Крупный подрядчик «Роснефти» ликвидирует филиалы компании в ХМАО

Буровая компания «Евразия» (БКЕ), которая строит скважины на месторождениях «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома» в ХМАО, ликвидирует свои филиалы в Когалыме и Нефтеюганске. Об этом свидетельствует информация в системе СБИС.
«Ликвидирован филиал ООО „БКЕ“ в Нефтеюганск. Ликвидированы филиалы буровой компании „Евразия“ в Когалыме, расположенные на улицах Центральной и Восточной», — указано на портале.
URA.RU направило в БКЕ запрос с просьбой объяснить причины закрытия подразделений компании. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что подрядчик «Роснефти» в ХМАО ищет работников для монтажа нефтяных трубопроводов. Работодатель обещает платить до 300 тысяч рублей.
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