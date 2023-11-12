12 ноября 2023
11 ноября 2023

Жители Нового Уренгоя раскритиковали работу детского медцентра

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская поликлиника. Курган, ребенок, медосмотр, дети, детская поликлиника, педиатр
Специалисты детского медучреждения в Новом Уренгое не проводят должный осмотр Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) недовольны работой детского центра патологии речи. Жительница города рассказала в Telegram о приеме у психиатра, на котором она не получила должную консультацию врача.

«Были с ребенком в отделении патологии речи. Участковый педиатр направил к врачу-психиатру, заведующей ОПР, чтобы оценить состояние ребенка, написать схему лечения, родителей проконсультировать. Хотела узнать ее мнение по поводу состояние ребенка, а она мне ответила: „Что я могу сказать?“ Вот и весь ответ врача», — написала Роксана Нусратова в telegram-канале «Воронов Chat».

Жительница рассказала, что прием был задержан почти на час. «Прием был назначен на 9:00, но психиатр приняла нас в 9:55, после второй попытки к ней зайти. Всего прием у психиатра длился пять минут. Задала несколько вопросов, занесла в программу и все. Как такие врачи могут писать схему лечения, тем более медикаментозного?» — поделилась женщина.

В департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU рассказали о полномочиях специалистов центра. «Прием психиатра был задержан на 25 минут из-за большого потока пациентов. Психиатр не проводит диагностику, а делает заключение на основании медкарты и результатов осмотра у узких специалистов. Заведующая координирует маршрутизацию на реабилитацию. В интенсиве не назначается медикаментозное лечение. Мы постараемся добавить дополнительное время для приема специалистов, чтобы сократить ожидание пациентов. Сообщаем, что мы связались с мамой, готовы помочь», — говорится в сообщении.

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) недовольны работой детского центра патологии речи. Жительница города рассказала в Telegram о приеме у психиатра, на котором она не получила должную консультацию врача. «Были с ребенком в отделении патологии речи. Участковый педиатр направил к врачу-психиатру, заведующей ОПР, чтобы оценить состояние ребенка, написать схему лечения, родителей проконсультировать. Хотела узнать ее мнение по поводу состояние ребенка, а она мне ответила: „Что я могу сказать?“ Вот и весь ответ врача», — написала Роксана Нусратова в telegram-канале «Воронов Chat». Жительница рассказала, что прием был задержан почти на час. «Прием был назначен на 9:00, но психиатр приняла нас в 9:55, после второй попытки к ней зайти. Всего прием у психиатра длился пять минут. Задала несколько вопросов, занесла в программу и все. Как такие врачи могут писать схему лечения, тем более медикаментозного?» — поделилась женщина. В департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU рассказали о полномочиях специалистов центра. «Прием психиатра был задержан на 25 минут из-за большого потока пациентов. Психиатр не проводит диагностику, а делает заключение на основании медкарты и результатов осмотра у узких специалистов. Заведующая координирует маршрутизацию на реабилитацию. В интенсиве не назначается медикаментозное лечение. Мы постараемся добавить дополнительное время для приема специалистов, чтобы сократить ожидание пациентов. Сообщаем, что мы связались с мамой, готовы помочь», — говорится в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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