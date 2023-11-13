Прибывшие к гипермаркету росгвардейцы задержали вора Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) ранее пять раз судимый мужчина попытался обокрасть гипермаркет «Лента». Как сообщили URA.RU 13 ноября в пресс-службе Росгвардии региона, задержавшие мужчину бойцы изъяли у него две бутылки виски, новогодние гирлянды, светодиодный фонарь и морс.

«Кнопку тревожной сигнализации нажали работники охранного предприятия, по камерам видеонаблюдения заметившие противоправные действия одного из посетителей. У подозреваемого изъяты: две бутылки дорогостоящего шотландского виски, две новогодние гирлянды, светодиодный фонарь и клюквенный морс. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

Там отметили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он имеет пять судимостей, в том числе за имущественные преступления. Похищенный товар он намеревался вынести из гипермаркета в карманах. Предварительно он снял с дорогостоящего алкоголя антикражные бирки и выбросил их в торговом зале. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.