Челябинцев чаще интересуют новые квартиры комфорт-класса без отделки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области в середине ноября 2023 года чаще покупают квартиры в новостройках комфорт-класса, без отделки, площадью более 60 квадратных метров. В среднем стоимость таких квартир составляет 6,4 млн рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с другими городами РФ пользователи чаще всего интересуются лотами комфорт-класса (90%) и квартирами без отделки (58,2%) площадью более 61 квадратного метра. При этом чаще всего жители региона рассматривают квартиры стоимостью 6,4 млн рублей», — сообщается на портале Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) со ссылкой на исследование «Домклик».

Как отметили аналитики, большинство жителей региона (58,2%) случаев выбирают квартиру без отделки. Также 18,4% челябинцев предпочитают брать жилье в черновой, в 14% случаев в предчистовой и только в 9,3% случаев в чистовой отделке.

Как сообщил директор дивизиона ДОМ.клик Сбербанка Алексей Лейпи, предпочтение жителями региона новостроек комфорт-класса и квартир без отделки можно объяснить более низкой стоимостью подобной недвижимости. Согласно статистике, новостройки комфорт-класса стоят почти вдвое дешевле квартир бизнес-класса и в три раза дешевле лотов премиум-класса. Также выбор в пользу квартиры без отделки позволяет сэкономить до 10% от стоимости квартиры.

Жители Челябинской области в середине ноября 2023 года чаще покупают квартиры в новостройках комфорт-класса без отделки площадью более 60 квадратных метров Скрин: сайт ЕРЗ

Предпочтение жителей региона можно объяснить более низкой ценой Скрин: сайт ЕРЗ