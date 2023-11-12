Первый помощник спикера заксобрания ЯНАО собирается в отставку. Инсайд

13 ноября 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Алексей Ардышев завершит карьеру в заксобрании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Первый помощник председателя заксобрания ЯНАО Алексей Ардышев собирается в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники в истеблишменте региона. «Алексей Ардышев хочет уволиться. Говорят, что с января его уже не будет в заксобрании», — сообщил инсайдер. Сам Алексей Ардышев отказался комментировать информацию. До назначения помощником спикера бывший силовик Ардышев сменил несколько руководящих постов: замдиректора департамента внутренней политики, советника губернатора, замглавы Ноябрьска и главы аппарата заксобрания. Как сообщали источники URA.RU, протеже бывшего вице-губернатора Ирины Соколовой разжигал внутренние конфликты, из-за чего нигде подолгу не задерживался. Также Ардышева связывают с анонимными телеграм-каналами, в которых обсуждают ямальских политиков.

Первый помощник председателя заксобрания ЯНАО Алексей Ардышев собирается в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники в истеблишменте региона. «Алексей Ардышев хочет уволиться. Говорят, что с января его уже не будет в заксобрании», — сообщил инсайдер. Сам Алексей Ардышев отказался комментировать информацию. До назначения помощником спикера бывший силовик Ардышев сменил несколько руководящих постов: замдиректора департамента внутренней политики, советника губернатора, замглавы Ноябрьска и главы аппарата заксобрания. Как сообщали источники URA.RU, протеже бывшего вице-губернатора Ирины Соколовой разжигал внутренние конфликты, из-за чего нигде подолгу не задерживался. Также Ардышева связывают с анонимными телеграм-каналами, в которых обсуждают ямальских политиков.