12 ноября 2023
11 ноября 2023

Первый помощник спикера заксобрания ЯНАО собирается в отставку. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутат, чиновник, руки
Алексей Ардышев завершит карьеру в заксобрании Фото:
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Первый помощник председателя заксобрания ЯНАО Алексей Ардышев собирается в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники в истеблишменте региона.

«Алексей Ардышев хочет уволиться. Говорят, что с января его уже не будет в заксобрании», — сообщил инсайдер. Сам Алексей Ардышев отказался комментировать информацию.

До назначения помощником спикера бывший силовик Ардышев сменил несколько руководящих постов: замдиректора департамента внутренней политики, советника губернатора, замглавы Ноябрьска и главы аппарата заксобрания. Как сообщали источники URA.RU, протеже бывшего вице-губернатора Ирины Соколовой разжигал внутренние конфликты, из-за чего нигде подолгу не задерживался. Также Ардышева связывают с анонимными телеграм-каналами, в которых обсуждают ямальских политиков.

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Первый помощник председателя заксобрания ЯНАО Алексей Ардышев собирается в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники в истеблишменте региона. «Алексей Ардышев хочет уволиться. Говорят, что с января его уже не будет в заксобрании», — сообщил инсайдер. Сам Алексей Ардышев отказался комментировать информацию. До назначения помощником спикера бывший силовик Ардышев сменил несколько руководящих постов: замдиректора департамента внутренней политики, советника губернатора, замглавы Ноябрьска и главы аппарата заксобрания. Как сообщали источники URA.RU, протеже бывшего вице-губернатора Ирины Соколовой разжигал внутренние конфликты, из-за чего нигде подолгу не задерживался. Также Ардышева связывают с анонимными телеграм-каналами, в которых обсуждают ямальских политиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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