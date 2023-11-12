В ЯНАО студент расстрелял подростка из пневматического пистолета

В Надыме студент открыл стрельбу по ребенку (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) студент колледжа произвел по подростку несколько прицельных выстрелов из пневматического пистолета, который приобрел на маркетплейсе. О происшествии сообщила мать пострадавшего ребенка в социальной сети.

«На моего 13-летнего сына напал незнакомый 17-летний парень. Как оказалось — это ученик Надымского колледжа. [Он] произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета, который приобрел на Ozon, в моего ребенка. Пять выстрелов попало в нижние конечности, из них три около коленей», — сообщила мать пострадавшего в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, инцидент произошел 11 ноября на улице Зверева, 44. По прикрепленным к посту скриншотам личной переписки видно, что личность нападавшего установлена. Нападавший утверждает, что тестировал пистолет по взаимному согласию и уверен, что никакого наказания за поступок не последует.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Обновлено в 19:55:

Следователи надымского отдела СУ СКР по ЯНАО начали проведение доследственной проверки по признакам преступления, попадающим под статью «Хулиганство». По результату проверки будет принято процессуальное решение, сообщила пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.