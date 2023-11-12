12 ноября 2023

В ЯНАО студент расстрелял подростка из пневматического пистолета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Сергея Морева на межрегиональные военно-поисковые сборы. Челябинская область, Чебаркуль, оружие, пистолет тт, убийство, орудие убийства, киллер
В Надыме студент открыл стрельбу по ребенку (фото из архива) Фото:

В Надыме (ЯНАО) студент колледжа произвел по подростку несколько прицельных выстрелов из пневматического пистолета, который приобрел на маркетплейсе. О происшествии сообщила мать пострадавшего ребенка в социальной сети.

«На моего 13-летнего сына напал незнакомый 17-летний парень. Как оказалось — это ученик Надымского колледжа. [Он] произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета, который приобрел на Ozon, в моего ребенка. Пять выстрелов попало в нижние конечности, из них три около коленей», — сообщила мать пострадавшего в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, инцидент произошел 11 ноября на улице Зверева, 44. По прикрепленным к посту скриншотам личной переписки видно, что личность нападавшего установлена. Нападавший утверждает, что тестировал пистолет по взаимному согласию и уверен, что никакого наказания за поступок не последует.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Обновлено в 19:55:

Следователи надымского отдела СУ СКР по ЯНАО начали проведение доследственной проверки по признакам преступления, попадающим под статью «Хулиганство». По результату проверки будет принято процессуальное решение, сообщила пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надыме (ЯНАО) студент колледжа произвел по подростку несколько прицельных выстрелов из пневматического пистолета, который приобрел на маркетплейсе. О происшествии сообщила мать пострадавшего ребенка в социальной сети. «На моего 13-летнего сына напал незнакомый 17-летний парень. Как оказалось — это ученик Надымского колледжа. [Он] произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета, который приобрел на Ozon, в моего ребенка. Пять выстрелов попало в нижние конечности, из них три около коленей», — сообщила мать пострадавшего в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». По ее словам, инцидент произошел 11 ноября на улице Зверева, 44. По прикрепленным к посту скриншотам личной переписки видно, что личность нападавшего установлена. Нападавший утверждает, что тестировал пистолет по взаимному согласию и уверен, что никакого наказания за поступок не последует. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Обновлено в 19:55: Следователи надымского отдела СУ СКР по ЯНАО начали проведение доследственной проверки по признакам преступления, попадающим под статью «Хулиганство». По результату проверки будет принято процессуальное решение, сообщила пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...