В Первоуральске взяли под госзащиту семью, которой прислали гроб с головой

У дома семейства дежурят силовики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Первоуральске семья, которой прислали отрубленную свиную голову, теперь находится под круглосуточной охраной силовиков, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Ранее владелец одного из наркомагазинов угрожал семейству расправой.

Глава семьи сдавал квартиру 24-летнему мужчине из Нижней Туры. Арендатор не вернул ключи в срок, поэтому владелец пришел проверить помещение. Там он обнаружил нарколабораторию и коробки с неизвестным веществом. После этого хозяин квартиры убрал коробки в подвал и уехал по делам, не вызвав полицию.

Однако ему стали приходить угрозы от владельца наркомагазина. Свердловчанин обратился за помощью к силовикам. После этого угрозы лишь усилились: мужчине разбили окно квартиры, а у подъезда положили гроб с отрубленной свиной головой. Также сотрудники наркомагазина стали требовать пять млн рублей у семьи. После публикации истории в СМИ владелец магазина связался с мужчиной, извинился и перевел ему 500 тысяч рублей.

«Все члены семьи [после угроз расправой] находятся под круглосуточной охраной. Дело находится на контроле у первоуральской полиции и областного ГУ МВД», — пояснил Горелых.

По данным Горелых, сыщики выяснили, где злоумышленники купили гроб и голову свиньи. «Несмотря на то, что угрожавшие принимают меры для примирения с потерпевшими, заверяю, что раскрытие преступления будет доведено до логического завершения, кто бы какие шаги ни предпринимал с целью замолить свои грехи», — подытожил Горелых.