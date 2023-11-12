В ЯНАО встретили бойца, приехавшего в отпуск из зоны СВО. Фото

13 ноября 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

В Шурышкарском районе ЯНАО земляки встретили отпускника из зоны СВО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Шурышкарском районе ЯНАО встретили бойца-добровольца, приехавшего в краткосрочный отпуск из зоны специальной военной операции. О беседе с бойцом с позывным «Лео» сообщил глава районной администрации Олег Попов. «Встретили сегодня бойца с позывным „Лео“. В июле по контракту он отправился служить в зону спецоперации. Сейчас прибыл в краткосрочный отпуск увидеть семью и близких», — написал Олег Попов в своем telegram-канале. Боец рассказал мэру, что маскировочные сети, которые плетут ямальские волонтеры, играют большую роль на позициях, особенно в период межсезонья. Попов обещал оказать поддержку семье военнослужащего. Лео проведет с женой и детьми краткосрочный отпуск, по окончанию которого отправится выполнять новые служебно-боевые задачи. Боец с позывным «Лео» встретился с главой Шурышкарского района Олегом Поповым Фото: telegram-канал Олега Попова — https://t.me/OlegNikolaevichPopov/3347 Прибывшего в отпуск бойца торжественно встретили земляки Фото: telegram-канал Олега Попова — https://t.me/OlegNikolaevichPopov/3347

В Шурышкарском районе ЯНАО встретили бойца-добровольца, приехавшего в краткосрочный отпуск из зоны специальной военной операции. О беседе с бойцом с позывным «Лео» сообщил глава районной администрации Олег Попов. «Встретили сегодня бойца с позывным „Лео“. В июле по контракту он отправился служить в зону спецоперации. Сейчас прибыл в краткосрочный отпуск увидеть семью и близких», — написал Олег Попов в своем telegram-канале. Боец рассказал мэру, что маскировочные сети, которые плетут ямальские волонтеры, играют большую роль на позициях, особенно в период межсезонья. Попов обещал оказать поддержку семье военнослужащего. Лео проведет с женой и детьми краткосрочный отпуск, по окончанию которого отправится выполнять новые служебно-боевые задачи.