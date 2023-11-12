12 ноября 2023
11 ноября 2023

В ЯНАО встретили бойца, приехавшего в отпуск из зоны СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран спецназа ГРУ Андрей Крылов. Екатеринбург, звезда, военная форма, крылов андрей, армейский жетон
В Шурышкарском районе ЯНАО земляки встретили отпускника из зоны СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Шурышкарском районе ЯНАО встретили бойца-добровольца, приехавшего в краткосрочный отпуск из зоны специальной военной операции. О беседе с бойцом с позывным «Лео» сообщил глава районной администрации Олег Попов.

«Встретили сегодня бойца с позывным „Лео“. В июле по контракту он отправился служить в зону спецоперации. Сейчас прибыл в краткосрочный отпуск увидеть семью и близких», — написал Олег Попов в своем telegram-канале.

Боец рассказал мэру, что маскировочные сети, которые плетут ямальские волонтеры, играют большую роль на позициях, особенно в период межсезонья. Попов обещал оказать поддержку семье военнослужащего. Лео проведет с женой и детьми краткосрочный отпуск, по окончанию которого отправится выполнять новые служебно-боевые задачи.

Боец с позывным «Лео» встретился с главой Шурышкарского района Олегом Поповым
Боец с позывным «Лео» встретился с главой Шурышкарского района Олегом Поповым
Фото:
Прибывшего в отпуск бойца торжественно встретили земляки
Прибывшего в отпуск бойца торжественно встретили земляки
Фото:

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В Шурышкарском районе ЯНАО встретили бойца-добровольца, приехавшего в краткосрочный отпуск из зоны специальной военной операции. О беседе с бойцом с позывным «Лео» сообщил глава районной администрации Олег Попов. «Встретили сегодня бойца с позывным „Лео“. В июле по контракту он отправился служить в зону спецоперации. Сейчас прибыл в краткосрочный отпуск увидеть семью и близких», — написал Олег Попов в своем telegram-канале. Боец рассказал мэру, что маскировочные сети, которые плетут ямальские волонтеры, играют большую роль на позициях, особенно в период межсезонья. Попов обещал оказать поддержку семье военнослужащего. Лео проведет с женой и детьми краткосрочный отпуск, по окончанию которого отправится выполнять новые служебно-боевые задачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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