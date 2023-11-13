Премьер Польши Моравецкий подал в отставку

Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подает в отставку после парламентских выборов. Об этом он сообщил во время выступления на первом заседании нового состава сейма. Вместе с ним в отставку пойдет весь кабинет министров.
«В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку», — передает РИА Новости слова Моравецкого. Предполагается, что в понедельник президент Польши Анджей Дуда поручит бывшему премьер-министру первую попытку по формированию правительства.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!