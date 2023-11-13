Премьер Польши Моравецкий подал в отставку

13 ноября 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подает в отставку после парламентских выборов. Об этом он сообщил во время выступления на первом заседании нового состава сейма. Вместе с ним в отставку пойдет весь кабинет министров. «В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку», — передает РИА Новости слова Моравецкого. Предполагается, что в понедельник президент Польши Анджей Дуда поручит бывшему премьер-министру первую попытку по формированию правительства.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подает в отставку после парламентских выборов. Об этом он сообщил во время выступления на первом заседании нового состава сейма. Вместе с ним в отставку пойдет весь кабинет министров. «В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку», — передает РИА Новости слова Моравецкого. Предполагается, что в понедельник президент Польши Анджей Дуда поручит бывшему премьер-министру первую попытку по формированию правительства.