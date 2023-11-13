13 ноября 2023

На федеральных трассах Челябинской области установят 20 дополнительных камер. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Передвижные камеры создадут эффект неожиданности для нарушителей, отметил Муравьев Фото:

На трассах М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш» и А-310 в Челябинской области установят 20 передвижных камер видеофиксации. Об этом URA.RU 13 ноября сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».

«Передвижные камеры, которые мы сейчас планируем на трассах установить, могут переноситься в пределах участка. Они создадут эффект неожиданности для тех, кто решил нарушить скоростной режим или пойти на обгон в неположенном месте», — отметил руководитель Упрдора Владимир Муравьев.

Как отметили URA.RU в ведомстве, передвижные камеры появятся на десяти участках трассы М-5, четыре из них — на дороге «подъезд к Екатеринбургу». Системы будут фиксировать скорость автомобиля, ремни безопасности на пассажирах и выезд на встречную полосу.

Увеличение числа камер поможет сократить число ДТП, основная причина которых превышение скорости и неправильный обгон. В управлении агентству назвали и список участков:

• На трассе М-5: 1564, 1593, 1646, 1679, 1717 и 1756 км. На подъезде к Екатеринбургу: на 33, 54, 80 и 128 км дороги.

• На трассе А-310, границе с Казахстаном: с 29 по 30, с 54 по 55, с 45 по 48, с 62 по 85, с 107 по 110, с 116 по 117 и на 127 км.

• На трассе Р-254 «Иртыш»: с 22 по 23 км.

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На трассах М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш» и А-310 в Челябинской области установят 20 передвижных камер видеофиксации. Об этом URA.RU 13 ноября сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал». «Передвижные камеры, которые мы сейчас планируем на трассах установить, могут переноситься в пределах участка. Они создадут эффект неожиданности для тех, кто решил нарушить скоростной режим или пойти на обгон в неположенном месте», — отметил руководитель Упрдора Владимир Муравьев. Как отметили URA.RU в ведомстве, передвижные камеры появятся на десяти участках трассы М-5, четыре из них — на дороге «подъезд к Екатеринбургу». Системы будут фиксировать скорость автомобиля, ремни безопасности на пассажирах и выезд на встречную полосу. Увеличение числа камер поможет сократить число ДТП, основная причина которых превышение скорости и неправильный обгон. В управлении агентству назвали и список участков: • На трассе М-5: 1564, 1593, 1646, 1679, 1717 и 1756 км. На подъезде к Екатеринбургу: на 33, 54, 80 и 128 км дороги. • На трассе А-310, границе с Казахстаном: с 29 по 30, с 54 по 55, с 45 по 48, с 62 по 85, с 107 по 110, с 116 по 117 и на 127 км. • На трассе Р-254 «Иртыш»: с 22 по 23 км.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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