Кличко признал, что контрнаступление Украины зашло в тупик

13 ноября 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Виталий Кличко отметил, что ВСУ не смогли продвинуться из-за минных полей Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ не продвигается из-за российских минных полей. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. «Не стоит скрывать, что у российской армии было время окопаться, построить несколько оборонительных рубежей. Военные ВСУ не могут их быстро преодолеть. Мы продвигаемся медленно», — заявил Виталий Кличко в разговоре с немецким таблоидом Bild . Он также уверен, что партнеры Киева вряд ли сократят военную поддержку из-за войны на Ближнем Востоке. До этого главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление зашло в тупик. Его позицию разделили несколько украинских генералов. С этой оценкой не согласен президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что наступление продолжится и в 2024 году. Однако за время операции, которая началась в июне, ВСУ не смогли достичь поставленных целей. Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, «контрнаступление, мягко говоря, не продвигается», передает RT. А западные СМИ сообщают о полном провале операции, пишет МК.RU .

Контрнаступление ВСУ не продвигается из-за российских минных полей. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. «Не стоит скрывать, что у российской армии было время окопаться, построить несколько оборонительных рубежей. Военные ВСУ не могут их быстро преодолеть. Мы продвигаемся медленно», — заявил Виталий Кличко в разговоре с немецким таблоидом Bild. Он также уверен, что партнеры Киева вряд ли сократят военную поддержку из-за войны на Ближнем Востоке. До этого главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление зашло в тупик. Его позицию разделили несколько украинских генералов. С этой оценкой не согласен президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что наступление продолжится и в 2024 году. Однако за время операции, которая началась в июне, ВСУ не смогли достичь поставленных целей. Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, «контрнаступление, мягко говоря, не продвигается», передает RT. А западные СМИ сообщают о полном провале операции, пишет МК.RU.