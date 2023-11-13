Кличко признал, что контрнаступление Украины зашло в тупик

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Виталий Кличко отметил, что ВСУ не смогли продвинуться из-за минных полей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление ВСУ не продвигается из-за российских минных полей. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Не стоит скрывать, что у российской армии было время окопаться, построить несколько оборонительных рубежей. Военные ВСУ не могут их быстро преодолеть. Мы продвигаемся медленно», — заявил Виталий Кличко в разговоре с немецким таблоидом Bild. Он также уверен, что партнеры Киева вряд ли сократят военную поддержку из-за войны на Ближнем Востоке.

До этого главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление зашло в тупик. Его позицию разделили несколько украинских генералов. С этой оценкой не согласен президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что наступление продолжится и в 2024 году.

Однако за время операции, которая началась в июне, ВСУ не смогли достичь поставленных целей. Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, «контрнаступление, мягко говоря, не продвигается», передает RT. А западные СМИ сообщают о полном провале операции, пишет МК.RU.

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Контрнаступление ВСУ не продвигается из-за российских минных полей. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. «Не стоит скрывать, что у российской армии было время окопаться, построить несколько оборонительных рубежей. Военные ВСУ не могут их быстро преодолеть. Мы продвигаемся медленно», — заявил Виталий Кличко в разговоре с немецким таблоидом Bild. Он также уверен, что партнеры Киева вряд ли сократят военную поддержку из-за войны на Ближнем Востоке. До этого главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление зашло в тупик. Его позицию разделили несколько украинских генералов. С этой оценкой не согласен президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что наступление продолжится и в 2024 году. Однако за время операции, которая началась в июне, ВСУ не смогли достичь поставленных целей. Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, «контрнаступление, мягко говоря, не продвигается», передает RT. А западные СМИ сообщают о полном провале операции, пишет МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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