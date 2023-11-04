Как развивался конфликт Зеленского и Залужного

Зеленский не согласился с Залужным в вопросе контрнаступления на Украине

04 ноября 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский рассматривает Валерия Залужного как основного политического конкурента Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ночью дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Президент страны Владимир Зеленский не согласился с его заявлениями. При этом западные журналисты еще до этого неоднократно отмечали расхождения во мнениях между ними. Залужного даже рассматривают в качестве основного конкурента Зеленского на президентских выборах. URA.RU приводит полную хронологию конфликта. Зарождение конфликта между Зеленским и Залужным Точкой зарождения конфликта между Зеленским и Залужным можно назвать тот период, когда российские войска штурмовали металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе в первые месяцы с начала спецоперации на Украине. Зеленский тогда обозначил, что солдаты ВСУ должны стоять до последнего, чтобы сохранить «Азовсталь» «как крепость, не взятую врагом». На Украине предполагали, что Зеленский найдет «козла отпущения» за крупные неудачи на фронте, и им станет Залужный. С таким заявлением, например, выступал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. Отмечается, что сам Залужный, а вместе с ним и военные, не могли простить Зеленскому неоправданных потерь в ходе штурма завода. Разногласия на фоне принятых решений Новость по теме «Страна.ua»: у Зеленского появился серьезный конкурент на выборах В июле 2022 года в генштабе ВСУ подтвердили разработку правил, ограничивающих покидать солдатам место жительства без разрешения военкоматов в период военного положения. Тогда Зеленский заявил, что по поводу данного решения есть разногласия. Он заявил, что генштаб не должен принимать какие-либо решения без его ведома. Залужный был вынужден отменить приказ. В сентябре 2022 года Валерий Залужный дал интервью журналу Time. Тогда он обозначил, что еще в 2019 году Зеленский пообещал не вмешиваться в военные решения. Связано это с тем, что украинский глава тогда признался, что не знаком с военным делом. Также журналисты отметили зарождающиеся слухи о разногласиях между Залужным и Зеленский. Тогда экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) назвал эти домыслы тактикой оппозиции в стране. Разные взгляды на контрнаступление В сентябре 2023 года украинская служба BBC сообщила, что главком ВСУ может стать фигурантом уголовного дела из-за провала украинской армии на юге страны, а также ненадлежащей обороны Херсонской области. Это связано, в том числе, с провалом украинского контрнаступления, начатое Киевом 4 июня текущего года. Тогда же журналисты направили запрос в Государственное бюро расследований Украины, где им разъяснили, что ведется расследование по факту государственной измены в рядах ВСУ. В конце октября 2023 года Залужный также дал интервью изданию The Times. В ходе него он подчеркивал, что текущее контрнаступление необходимо завершить, чтобы начать подготовку к новой операции. Однако украинский лидер не согласился с этим. В ночь на 4 ноября британская газета The Economist опубликовала интервью с Валерием Залужным. Именно тогда главком ВСУ открыто признал тупиковое развитие украинского контрнаступления. Зеленский не сразу отреагировал на статью. Только ближе к вечеру он пояснил, что ситуация на фронте не является патовой. В Офисе президента Украины также раскритиковали Залужного. Политический конкурент Зеленского Экс-депутат Рады Кива еще в январе заявлял, что Зеленский намерен ликвидировать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за его популярности. Он отмечал растущий на тот момент авторитет главнокомандующего украинских войск. Из-за отказа украинского лидера идти на мирные переговоры с Россией, американцы выступали за то, чтобы Зеленский покинул свой президентский пост. Журналисты украинского СМИ «Страна.ua» писали, что Залужный может стать серьезным политическим конкурентом действующего главы государства на предстоящих президентских выборах. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба говорил, что украинский президент может провести выборы весной 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ночью дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Президент страны Владимир Зеленский не согласился с его заявлениями. При этом западные журналисты еще до этого неоднократно отмечали расхождения во мнениях между ними. Залужного даже рассматривают в качестве основного конкурента Зеленского на президентских выборах. URA.RU приводит полную хронологию конфликта. Точкой зарождения конфликта между Зеленским и Залужным можно назвать тот период, когда российские войска штурмовали металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе в первые месяцы с начала спецоперации на Украине. Зеленский тогда обозначил, что солдаты ВСУ должны стоять до последнего, чтобы сохранить «Азовсталь» «как крепость, не взятую врагом». На Украине предполагали, что Зеленский найдет «козла отпущения» за крупные неудачи на фронте, и им станет Залужный. С таким заявлением, например, выступал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. Отмечается, что сам Залужный, а вместе с ним и военные, не могли простить Зеленскому неоправданных потерь в ходе штурма завода. В июле 2022 года в генштабе ВСУ подтвердили разработку правил, ограничивающих покидать солдатам место жительства без разрешения военкоматов в период военного положения. Тогда Зеленский заявил, что по поводу данного решения есть разногласия. Он заявил, что генштаб не должен принимать какие-либо решения без его ведома. Залужный был вынужден отменить приказ. В сентябре 2022 года Валерий Залужный дал интервью журналу Time. Тогда он обозначил, что еще в 2019 году Зеленский пообещал не вмешиваться в военные решения. Связано это с тем, что украинский глава тогда признался, что не знаком с военным делом. Также журналисты отметили зарождающиеся слухи о разногласиях между Залужным и Зеленский. Тогда экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) назвал эти домыслы тактикой оппозиции в стране. В сентябре 2023 года украинская служба BBC сообщила, что главком ВСУ может стать фигурантом уголовного дела из-за провала украинской армии на юге страны, а также ненадлежащей обороны Херсонской области. Это связано, в том числе, с провалом украинского контрнаступления, начатое Киевом 4 июня текущего года. Тогда же журналисты направили запрос в Государственное бюро расследований Украины, где им разъяснили, что ведется расследование по факту государственной измены в рядах ВСУ. В конце октября 2023 года Залужный также дал интервью изданию The Times. В ходе него он подчеркивал, что текущее контрнаступление необходимо завершить, чтобы начать подготовку к новой операции. Однако украинский лидер не согласился с этим. В ночь на 4 ноября британская газета The Economist опубликовала интервью с Валерием Залужным. Именно тогда главком ВСУ открыто признал тупиковое развитие украинского контрнаступления. Зеленский не сразу отреагировал на статью. Только ближе к вечеру он пояснил, что ситуация на фронте не является патовой. В Офисе президента Украины также раскритиковали Залужного. Экс-депутат Рады Кива еще в январе заявлял, что Зеленский намерен ликвидировать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за его популярности. Он отмечал растущий на тот момент авторитет главнокомандующего украинских войск. Из-за отказа украинского лидера идти на мирные переговоры с Россией, американцы выступали за то, чтобы Зеленский покинул свой президентский пост. Журналисты украинского СМИ «Страна.ua» писали, что Залужный может стать серьезным политическим конкурентом действующего главы государства на предстоящих президентских выборах. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба говорил, что украинский президент может провести выборы весной 2024 года.