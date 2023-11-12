В ЯНАО охрану детских садов признали неэффективной

Счетная палата в ЯНАО выявила недостатки в контрактах по охране детсадов

13 ноября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Система закупок по охране детсадов в ЯНАО была признана несовершенной Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО специалисты окружной счетной палаты проверили предоставление услуг охраны в детских садах. Система закупок на оказание охранных услуг была признана несовершенной, сообщается в итоговом протоколе. «Система организации закупок охранных услуг дошкольных учреждений несовершенна. Условия, предусмотренные контрактами, нуждаются в пересмотре, в том числе на предмет установления простых и действенных механизмов оказания услуг. Также необходимо повышение эффективности контроля за исполнением условий контрактов по оказанию охранных услуг», — сообщается в отчете о мероприятии, опубликованном на официальном сайте счетной палаты ЯНАО. Специалисты проверили окружной департамент безопасности, администрацию и детские сады в Салехарде и Лабытнанги. По результатам проверки даны рекомендации по совершенствованию контрактных закупок. Отчеты направлены властям ЯНАО. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснением в пресс-службу администрации Салехарда. Там обещали подготовить ответ позднее.

В ЯНАО специалисты окружной счетной палаты проверили предоставление услуг охраны в детских садах. Система закупок на оказание охранных услуг была признана несовершенной, сообщается в итоговом протоколе. «Система организации закупок охранных услуг дошкольных учреждений несовершенна. Условия, предусмотренные контрактами, нуждаются в пересмотре, в том числе на предмет установления простых и действенных механизмов оказания услуг. Также необходимо повышение эффективности контроля за исполнением условий контрактов по оказанию охранных услуг», — сообщается в отчете о мероприятии, опубликованном на официальном сайте счетной палаты ЯНАО. Специалисты проверили окружной департамент безопасности, администрацию и детские сады в Салехарде и Лабытнанги. По результатам проверки даны рекомендации по совершенствованию контрактных закупок. Отчеты направлены властям ЯНАО. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснением в пресс-службу администрации Салехарда. Там обещали подготовить ответ позднее.