В ЯНАО охрану детских садов признали неэффективной

В ЯНАО специалисты окружной счетной палаты проверили предоставление услуг охраны в детских садах. Система закупок на оказание охранных услуг была признана несовершенной, сообщается в итоговом протоколе.
«Система организации закупок охранных услуг дошкольных учреждений несовершенна. Условия, предусмотренные контрактами, нуждаются в пересмотре, в том числе на предмет установления простых и действенных механизмов оказания услуг. Также необходимо повышение эффективности контроля за исполнением условий контрактов по оказанию охранных услуг», — сообщается в отчете о мероприятии, опубликованном на официальном сайте счетной палаты ЯНАО.
Специалисты проверили окружной департамент безопасности, администрацию и детские сады в Салехарде и Лабытнанги. По результатам проверки даны рекомендации по совершенствованию контрактных закупок. Отчеты направлены властям ЯНАО.
Корреспондент URA.RU обратился за разъяснением в пресс-службу администрации Салехарда. Там обещали подготовить ответ позднее.
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