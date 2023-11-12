12 ноября 2023

В ЯНАО охрану детских садов признали неэффективной

Счетная палата в ЯНАО выявила недостатки в контрактах по охране детсадов
© Служба новостей «URA.RU»
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Система закупок по охране детсадов в ЯНАО была признана несовершенной Фото:

В ЯНАО специалисты окружной счетной палаты проверили предоставление услуг охраны в детских садах. Система закупок на оказание охранных услуг была признана несовершенной, сообщается в итоговом протоколе.

«Система организации закупок охранных услуг дошкольных учреждений несовершенна. Условия, предусмотренные контрактами, нуждаются в пересмотре, в том числе на предмет установления простых и действенных механизмов оказания услуг. Также необходимо повышение эффективности контроля за исполнением условий контрактов по оказанию охранных услуг», — сообщается в отчете о мероприятии, опубликованном на официальном сайте счетной палаты ЯНАО.

Специалисты проверили окружной департамент безопасности, администрацию и детские сады в Салехарде и Лабытнанги. По результатам проверки даны рекомендации по совершенствованию контрактных закупок. Отчеты направлены властям ЯНАО.

Корреспондент URA.RU обратился за разъяснением в пресс-службу администрации Салехарда. Там обещали подготовить ответ позднее.

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В ЯНАО специалисты окружной счетной палаты проверили предоставление услуг охраны в детских садах. Система закупок на оказание охранных услуг была признана несовершенной, сообщается в итоговом протоколе. «Система организации закупок охранных услуг дошкольных учреждений несовершенна. Условия, предусмотренные контрактами, нуждаются в пересмотре, в том числе на предмет установления простых и действенных механизмов оказания услуг. Также необходимо повышение эффективности контроля за исполнением условий контрактов по оказанию охранных услуг», — сообщается в отчете о мероприятии, опубликованном на официальном сайте счетной палаты ЯНАО. Специалисты проверили окружной департамент безопасности, администрацию и детские сады в Салехарде и Лабытнанги. По результатам проверки даны рекомендации по совершенствованию контрактных закупок. Отчеты направлены властям ЯНАО. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснением в пресс-службу администрации Салехарда. Там обещали подготовить ответ позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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