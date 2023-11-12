Законодательное собрание ЯНАО готовится принять важное для региона решение

Проект бюджета ЯНАО на 2024 год рассмотрят на заседании 23 ноября

13 ноября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Предварительное рассмотрение проекта бюджета ЯНАО состоится 21 ноября Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Депутаты заксобрания ЯНАО сформировали проект повестки заседания, которое пройдет 23 ноября. Важным вопросом станет принятие проекта окружного бюджета на 2024—2026 годы. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного собрания ЯНАО. «В настоящее время депутатский корпус активно работает с главным финансовым документом. Первоочередные статьи расходов — это безусловное исполнение всех гарантированных социальных обязательств перед ямальцами, в том числе по поддержке участников СВО и их семей. Также перед нами стоит задача в условиях внешних ограничений обеспечить дальнейшее развитие региона, предусмотреть средства на исполнение поручений президента, в числе которых рост экономики и благосостояния граждан», — прокомментировал повестку председатель заксобрания Сергей Ямкин. Проект окружного бюджета предварительно рассмотрят на комитете по экономической политике, бюджету и финансам 21 ноября. Помимо окружного бюджета, депутаты планируют рассмотреть около двух десятков вопросов. Ранее URA.RU рассказывало о том, что дефицит бюджета планируют сократить. Согласно прогнозам правительства ЯНАО на 2024 год, бюджет округа будет с дефицитом более 47 млрд рублей, а в 2025—2026 годы станет еще меньше.

Депутаты заксобрания ЯНАО сформировали проект повестки заседания, которое пройдет 23 ноября. Важным вопросом станет принятие проекта окружного бюджета на 2024—2026 годы. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного собрания ЯНАО. «В настоящее время депутатский корпус активно работает с главным финансовым документом. Первоочередные статьи расходов — это безусловное исполнение всех гарантированных социальных обязательств перед ямальцами, в том числе по поддержке участников СВО и их семей. Также перед нами стоит задача в условиях внешних ограничений обеспечить дальнейшее развитие региона, предусмотреть средства на исполнение поручений президента, в числе которых рост экономики и благосостояния граждан», — прокомментировал повестку председатель заксобрания Сергей Ямкин. Проект окружного бюджета предварительно рассмотрят на комитете по экономической политике, бюджету и финансам 21 ноября. Помимо окружного бюджета, депутаты планируют рассмотреть около двух десятков вопросов. Ранее URA.RU рассказывало о том, что дефицит бюджета планируют сократить. Согласно прогнозам правительства ЯНАО на 2024 год, бюджет округа будет с дефицитом более 47 млрд рублей, а в 2025—2026 годы станет еще меньше.