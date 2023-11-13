В ХМАО «дочка» Utair выбивает долги у мэрии через суд

13 ноября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

«Ютэйр-Вертолетные услуги» отсудила у мэрии из ХМАО 30 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Дочернее общество компании «Ютэйр» — «ЮТэйр-Вертолетные услуги» выиграло в суде иск к властям Березовского района ХМАО. В документах арбитражного суда указано, что мэрия задолжала авиаперевозчику порядка 30 миллионов рублей, в том числе субсидию с января по июль. «Суд решил взыскать с администрации Березовского района в пользу АО „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ задолженность по договору в размере 28 003 941 рубля 97 копеек, в том числе по перечислению субсидий за период с января по июль 2023 года. В сумму также входят проценты за пользование чужими денежными средствами — 628 410 рублей 78 копеек, а также расходы по оплате госпошлины», — указано в документах суда. Агентство направило в компанию «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и в администрацию Березовского района запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Ютэйр» выплатила 200 тысяч рублей пассажирам за испорченный отдых. Жителей ХМАО не посадили на самолет из-за замены борта.

Дочернее общество компании «Ютэйр» — «ЮТэйр-Вертолетные услуги» выиграло в суде иск к властям Березовского района ХМАО. В документах арбитражного суда указано, что мэрия задолжала авиаперевозчику порядка 30 миллионов рублей, в том числе субсидию с января по июль. «Суд решил взыскать с администрации Березовского района в пользу АО „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ задолженность по договору в размере 28 003 941 рубля 97 копеек, в том числе по перечислению субсидий за период с января по июль 2023 года. В сумму также входят проценты за пользование чужими денежными средствами — 628 410 рублей 78 копеек, а также расходы по оплате госпошлины», — указано в документах суда. Агентство направило в компанию «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и в администрацию Березовского района запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Ютэйр» выплатила 200 тысяч рублей пассажирам за испорченный отдых. Жителей ХМАО не посадили на самолет из-за замены борта.