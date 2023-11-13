Госдеп США пошел против Байдена

13 ноября 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Госдеп США обвиняет Байдена в распространении дезинформации по Ближнему Востоку Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президента США Джо Байдена в Госдепартаменте винят в распространении ложной информации о войне на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Axios. «Внутренняя служебная записка Госдепартамента обвиняет президента Байдена в распространении дезинформации о войне между Израилем и Хамасом», — говорится в служебной записке, копия которой есть в распоряжении издания . По информации из записки, Байден заявил, что израильская сторона совершает военные преступления в секторе Газа. Ранее в Службе внешней разведке России (СВР) сообщили, что Вашингтон хочет ускорения наземной операции в Газе со стороны Израиля. Это нужно для того, чтобы конфликт перестал негативно отражаться на рейтингах Байдена.

Президента США Джо Байдена в Госдепартаменте винят в распространении ложной информации о войне на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Axios. «Внутренняя служебная записка Госдепартамента обвиняет президента Байдена в распространении дезинформации о войне между Израилем и Хамасом», — говорится в служебной записке, копия которой есть в распоряжении издания. По информации из записки, Байден заявил, что израильская сторона совершает военные преступления в секторе Газа. Ранее в Службе внешней разведке России (СВР) сообщили, что Вашингтон хочет ускорения наземной операции в Газе со стороны Израиля. Это нужно для того, чтобы конфликт перестал негативно отражаться на рейтингах Байдена.