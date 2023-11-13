Госдеп США пошел против Байдена

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Госдеп США обвиняет Байдена в распространении дезинформации по Ближнему Востоку Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президента США Джо Байдена в Госдепартаменте винят в распространении ложной информации о войне на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Axios.

«Внутренняя служебная записка Госдепартамента обвиняет президента Байдена в распространении дезинформации о войне между Израилем и Хамасом», — говорится в служебной записке, копия которой есть в распоряжении издания. По информации из записки, Байден заявил, что израильская сторона совершает военные преступления в секторе Газа.

Ранее в Службе внешней разведке России (СВР) сообщили, что Вашингтон хочет ускорения наземной операции в Газе со стороны Израиля. Это нужно для того, чтобы конфликт перестал негативно отражаться на рейтингах Байдена.

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Президента США Джо Байдена в Госдепартаменте винят в распространении ложной информации о войне на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Axios. «Внутренняя служебная записка Госдепартамента обвиняет президента Байдена в распространении дезинформации о войне между Израилем и Хамасом», — говорится в служебной записке, копия которой есть в распоряжении издания. По информации из записки, Байден заявил, что израильская сторона совершает военные преступления в секторе Газа. Ранее в Службе внешней разведке России (СВР) сообщили, что Вашингтон хочет ускорения наземной операции в Газе со стороны Израиля. Это нужно для того, чтобы конфликт перестал негативно отражаться на рейтингах Байдена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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