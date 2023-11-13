Российская разведка раскрыла тайные переговоры США и Израиля

СВР: США за закрытыми дверями призывают Израиль ускорить операцию в Газе
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
В США хотят, чтобы наземная операция Израиля ускорилась Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Вашингтон хочет, чтобы Израиль ускорил наземную операцию в секторе Газе. Дело в том, что затянувшийся конфликт негативно отразится на рейтингах президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в Службе внешней разведке России (СВР), комментируя секретные переговоры между США и Израилем.

«Вашингтон побуждает Израиль ускорить операцию в Газе и не допустить ее затягивания, которое негативно бы отразилось на предвыборных позициях Байдена. США сознают, что решение задачи уничтожения ХАМАС может привести к большому числу жертв среди мирных, но считают это вполне допустимым», — передает РИА Новости сообщение от СВР. Отмечается, что блок западных государств, который поддерживает Израиль, воспрепятствует тем, кто будет способствовать прекращению войны на Ближнем Востоке.

Израиль начал наземную операцию в секторе Газа в конце октября. На данный момент военные окружили Газу и получили доступ к подземным туннелям. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла в окружение несколько больниц в анклаве, среди которых «Аль-Шифа», передает RT. При это в анклаве уже частично или полностью уничтожены самые важные лечебницы.

В конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС уже подключились другие стороны. Среди них: ливанская группировка «Хезболла», пишет МК.RU, и Йемен.

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Вашингтон хочет, чтобы Израиль ускорил наземную операцию в секторе Газе. Дело в том, что затянувшийся конфликт негативно отразится на рейтингах президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в Службе внешней разведке России (СВР), комментируя секретные переговоры между США и Израилем. «Вашингтон побуждает Израиль ускорить операцию в Газе и не допустить ее затягивания, которое негативно бы отразилось на предвыборных позициях Байдена. США сознают, что решение задачи уничтожения ХАМАС может привести к большому числу жертв среди мирных, но считают это вполне допустимым», — передает РИА Новости сообщение от СВР. Отмечается, что блок западных государств, который поддерживает Израиль, воспрепятствует тем, кто будет способствовать прекращению войны на Ближнем Востоке. Израиль начал наземную операцию в секторе Газа в конце октября. На данный момент военные окружили Газу и получили доступ к подземным туннелям. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла в окружение несколько больниц в анклаве, среди которых «Аль-Шифа», передает RT. При это в анклаве уже частично или полностью уничтожены самые важные лечебницы. В конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС уже подключились другие стороны. Среди них: ливанская группировка «Хезболла», пишет МК.RU, и Йемен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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