Российская разведка раскрыла тайные переговоры США и Израиля

СВР: США за закрытыми дверями призывают Израиль ускорить операцию в Газе

13 ноября 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

В США хотят, чтобы наземная операция Израиля ускорилась Фото: министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Вашингтон хочет, чтобы Израиль ускорил наземную операцию в секторе Газе. Дело в том, что затянувшийся конфликт негативно отразится на рейтингах президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в Службе внешней разведке России (СВР), комментируя секретные переговоры между США и Израилем. «Вашингтон побуждает Израиль ускорить операцию в Газе и не допустить ее затягивания, которое негативно бы отразилось на предвыборных позициях Байдена. США сознают, что решение задачи уничтожения ХАМАС может привести к большому числу жертв среди мирных, но считают это вполне допустимым», — передает РИА Новости сообщение от СВР. Отмечается, что блок западных государств, который поддерживает Израиль, воспрепятствует тем, кто будет способствовать прекращению войны на Ближнем Востоке. Израиль начал наземную операцию в секторе Газа в конце октября. На данный момент военные окружили Газу и получили доступ к подземным туннелям. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла в окружение несколько больниц в анклаве, среди которых «Аль-Шифа», передает RT. При это в анклаве уже частично или полностью уничтожены самые важные лечебницы. В конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС уже подключились другие стороны. Среди них: ливанская группировка «Хезболла», пишет МК.RU , и Йемен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вашингтон хочет, чтобы Израиль ускорил наземную операцию в секторе Газе. Дело в том, что затянувшийся конфликт негативно отразится на рейтингах президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в Службе внешней разведке России (СВР), комментируя секретные переговоры между США и Израилем. «Вашингтон побуждает Израиль ускорить операцию в Газе и не допустить ее затягивания, которое негативно бы отразилось на предвыборных позициях Байдена. США сознают, что решение задачи уничтожения ХАМАС может привести к большому числу жертв среди мирных, но считают это вполне допустимым», — передает РИА Новости сообщение от СВР. Отмечается, что блок западных государств, который поддерживает Израиль, воспрепятствует тем, кто будет способствовать прекращению войны на Ближнем Востоке. Израиль начал наземную операцию в секторе Газа в конце октября. На данный момент военные окружили Газу и получили доступ к подземным туннелям. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла в окружение несколько больниц в анклаве, среди которых «Аль-Шифа», передает RT. При это в анклаве уже частично или полностью уничтожены самые важные лечебницы. В конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС уже подключились другие стороны. Среди них: ливанская группировка «Хезболла», пишет МК.RU, и Йемен.