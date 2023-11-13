СК ЯНАО проверит информацию о стрельбе из пневматического пистолета в ребенка

13 ноября 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

СК ЯНАО проводит доследственную проверку по факту стрельбы в ребенка из пневматического пистолета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Следственный комитет РФ по ЯНАО начал проверку информации, в которой подросток стрелял из пневматического пистолета в ребенка. Об это сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. «В Надыме проводится доследственная проверка по информации, размещенной в социальных сетях. В одном из пабликов была опубликована информация о происшествии. Как сообщается в размещенной информации, 17-летний юноша во дворе дома 44 по улице Зверева из пневматического пистолета произвел выстрелы в сторону 11-летнего подростка», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Следственным отделом по городу СУ СК Следственного комитета РФ по ЯНАО была организована доследственная проверка по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее в Надыме студент колледжа выстрелил несколько раз в мальчика из пневматического пистолета. По словам матери пострадавшего ребенка, инцидент произошел 11 ноября на улице Зверева, 44. Нападавший утверждает, что тестировал пистолет по взаимному согласию и уверен, что никакого наказания за поступок не последует.

Следственный комитет РФ по ЯНАО начал проверку информации, в которой подросток стрелял из пневматического пистолета в ребенка. Об это сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. «В Надыме проводится доследственная проверка по информации, размещенной в социальных сетях. В одном из пабликов была опубликована информация о происшествии. Как сообщается в размещенной информации, 17-летний юноша во дворе дома 44 по улице Зверева из пневматического пистолета произвел выстрелы в сторону 11-летнего подростка», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Следственным отделом по городу СУ СК Следственного комитета РФ по ЯНАО была организована доследственная проверка по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее в Надыме студент колледжа выстрелил несколько раз в мальчика из пневматического пистолета. По словам матери пострадавшего ребенка, инцидент произошел 11 ноября на улице Зверева, 44. Нападавший утверждает, что тестировал пистолет по взаимному согласию и уверен, что никакого наказания за поступок не последует.