Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новый кабмин

14 ноября 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Польский президент Анджей Дуда распорядился сформировать новое правительство Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Польши Анджей Дуда дал поручение премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать кабинет правительства. Трансляцию церемонии ведет польское телевидение. «В ходе церемонии президент Польши Анджей Дуда принял отставку правительства, предусмотренную после выборов парламента. Он поручил Моравецкому сформировать новый кабмин», — передает издание Gazeta Wyborcza . По данным издания, сначала Моравецкий займется формированием кабинета министров. Затем он должен будет обратиться в сейм Польши с просьбой о выражении вотума доверия. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов. Вместе с ним в отставку ушел весь кабинет министров.

Президент Польши Анджей Дуда дал поручение премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать кабинет правительства. Трансляцию церемонии ведет польское телевидение. «В ходе церемонии президент Польши Анджей Дуда принял отставку правительства, предусмотренную после выборов парламента. Он поручил Моравецкому сформировать новый кабмин», — передает издание Gazeta Wyborcza. По данным издания, сначала Моравецкий займется формированием кабинета министров. Затем он должен будет обратиться в сейм Польши с просьбой о выражении вотума доверия. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов. Вместе с ним в отставку ушел весь кабинет министров.