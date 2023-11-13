13 ноября 2023

Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новый кабмин

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда, stock
Польский президент Анджей Дуда распорядился сформировать новое правительство Фото:

Президент Польши Анджей Дуда дал поручение премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать кабинет правительства. Трансляцию церемонии ведет польское телевидение.

«В ходе церемонии президент Польши Анджей Дуда принял отставку правительства, предусмотренную после выборов парламента. Он поручил Моравецкому сформировать новый кабмин», — передает издание Gazeta Wyborcza.

По данным издания, сначала Моравецкий займется формированием кабинета министров. Затем он должен будет обратиться в сейм Польши с просьбой о выражении вотума доверия.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов. Вместе с ним в отставку ушел весь кабинет министров.

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Президент Польши Анджей Дуда дал поручение премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать кабинет правительства. Трансляцию церемонии ведет польское телевидение. «В ходе церемонии президент Польши Анджей Дуда принял отставку правительства, предусмотренную после выборов парламента. Он поручил Моравецкому сформировать новый кабмин», — передает издание Gazeta Wyborcza. По данным издания, сначала Моравецкий займется формированием кабинета министров. Затем он должен будет обратиться в сейм Польши с просьбой о выражении вотума доверия. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов. Вместе с ним в отставку ушел весь кабинет министров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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