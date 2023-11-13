Сотрудника СБУ отстранили после драки с бойцом ВСУ из-за песни Михаила Круга

14 ноября 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Сотрудника СБУ подрался с бойцом ВСУ из-за русской песни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Служба безопасности Украины (СБУ) отстранила от служебных обязанностей сотрудника, вступившего в драку с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Конфликт произошел из-за песни российского исполнителя Михаила Круга в Виннице. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства. «Подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование по фактам, которые появились в СМИ в отношении сотрудника управления СБУ в Винницкой области, любителя российского шансона», — передают слова пресс-службы журналисты ТАСС. Представитель ведомства назвал такое поведение коллеги «недостойным». Ранее 7 ноября произошла драка между мужчинами в ресторане Винницы на Украине, передает телеканал 360. В заведении праздновали день рождения две компании: бойцов ВСУ и сотрудников СБУ. В разгар вечера гости услышали из зала VIP, который арендовали представители Службы безопасности, композицию Михаила Круга. Женщина из компании ВСУ сделала замечание сотрудникам СБУ за песни на русском языке, но ее проигнорировали, передает MK.RU . После этого, по словам украинки, из зала VIP вышло несколько мужчин, и началась драка. Троих людей из представителей Вооруженных сил увезли в больницу.

Служба безопасности Украины (СБУ) отстранила от служебных обязанностей сотрудника, вступившего в драку с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Конфликт произошел из-за песни российского исполнителя Михаила Круга в Виннице. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства. «Подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование по фактам, которые появились в СМИ в отношении сотрудника управления СБУ в Винницкой области, любителя российского шансона», — передают слова пресс-службы журналисты ТАСС. Представитель ведомства назвал такое поведение коллеги «недостойным». Ранее 7 ноября произошла драка между мужчинами в ресторане Винницы на Украине, передает телеканал 360. В заведении праздновали день рождения две компании: бойцов ВСУ и сотрудников СБУ. В разгар вечера гости услышали из зала VIP, который арендовали представители Службы безопасности, композицию Михаила Круга. Женщина из компании ВСУ сделала замечание сотрудникам СБУ за песни на русском языке, но ее проигнорировали, передает MK.RU. После этого, по словам украинки, из зала VIP вышло несколько мужчин, и началась драка. Троих людей из представителей Вооруженных сил увезли в больницу.