13 ноября 2023

Сотрудника СБУ отстранили после драки с бойцом ВСУ из-за песни Михаила Круга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Сотрудника СБУ подрался с бойцом ВСУ из-за русской песни Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) отстранила от служебных обязанностей сотрудника, вступившего в драку с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Конфликт произошел из-за песни российского исполнителя Михаила Круга в Виннице. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства.

«Подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование по фактам, которые появились в СМИ в отношении сотрудника управления СБУ в Винницкой области, любителя российского шансона», — передают слова пресс-службы журналисты ТАСС. Представитель ведомства назвал такое поведение коллеги «недостойным».

Ранее 7 ноября произошла драка между мужчинами в ресторане Винницы на Украине, передает телеканал 360. В заведении праздновали день рождения две компании: бойцов ВСУ и сотрудников СБУ. В разгар вечера гости услышали из зала VIP, который арендовали представители Службы безопасности, композицию Михаила Круга. Женщина из компании ВСУ сделала замечание сотрудникам СБУ за песни на русском языке, но ее проигнорировали, передает MK.RU. После этого, по словам украинки, из зала VIP вышло несколько мужчин, и началась драка. Троих людей из представителей Вооруженных сил увезли в больницу.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служба безопасности Украины (СБУ) отстранила от служебных обязанностей сотрудника, вступившего в драку с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Конфликт произошел из-за песни российского исполнителя Михаила Круга в Виннице. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства. «Подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование по фактам, которые появились в СМИ в отношении сотрудника управления СБУ в Винницкой области, любителя российского шансона», — передают слова пресс-службы журналисты ТАСС. Представитель ведомства назвал такое поведение коллеги «недостойным». Ранее 7 ноября произошла драка между мужчинами в ресторане Винницы на Украине, передает телеканал 360. В заведении праздновали день рождения две компании: бойцов ВСУ и сотрудников СБУ. В разгар вечера гости услышали из зала VIP, который арендовали представители Службы безопасности, композицию Михаила Круга. Женщина из компании ВСУ сделала замечание сотрудникам СБУ за песни на русском языке, но ее проигнорировали, передает MK.RU. После этого, по словам украинки, из зала VIP вышло несколько мужчин, и началась драка. Троих людей из представителей Вооруженных сил увезли в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...