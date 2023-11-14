В ГД предложили приблизить материнский капитал к стоимости квартиры

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Красная площадь. Москва, госдума, государственная дума, памятник георгию победоносцу, москва
Маткапитала должно хватать для приобретения недвижимости, заявил Андрей Алехин Фото:

В России существует необходимость увеличить материнский капитал так, чтобы его сумма приблизилась к стоимости к жилья. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин.

«Материнского капитала не хватает на приобретение недвижимости, поэтому его стоит увеличить, чтобы такая возможность была», — передает слова Алехина «Лента.ру». Он напомнил, что изначально материнский капитал предназначался для семей, планирующих приобрести жилье, однако с тех пор цены на недвижимость значительно выросли.

Кроме того, Алехин выступил против инициативы коллеги по Госдуме Дмитрия Гусева который предложил сделать выплату материнского капитала прогрессивной, увеличивая ее в регионах с низкой рождаемостью. По его мнению, материнский капитал должен быть одинаков во всех регионах, независимо от уровня рождаемости.

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В России существует необходимость увеличить материнский капитал так, чтобы его сумма приблизилась к стоимости к жилья. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. «Материнского капитала не хватает на приобретение недвижимости, поэтому его стоит увеличить, чтобы такая возможность была», — передает слова Алехина «Лента.ру». Он напомнил, что изначально материнский капитал предназначался для семей, планирующих приобрести жилье, однако с тех пор цены на недвижимость значительно выросли. Кроме того, Алехин выступил против инициативы коллеги по Госдуме Дмитрия Гусева который предложил сделать выплату материнского капитала прогрессивной, увеличивая ее в регионах с низкой рождаемостью. По его мнению, материнский капитал должен быть одинаков во всех регионах, независимо от уровня рождаемости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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