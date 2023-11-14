В ГД предложили приблизить материнский капитал к стоимости квартиры

В России существует необходимость увеличить материнский капитал так, чтобы его сумма приблизилась к стоимости к жилья. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин.
«Материнского капитала не хватает на приобретение недвижимости, поэтому его стоит увеличить, чтобы такая возможность была», — передает слова Алехина «Лента.ру». Он напомнил, что изначально материнский капитал предназначался для семей, планирующих приобрести жилье, однако с тех пор цены на недвижимость значительно выросли.
Кроме того, Алехин выступил против инициативы коллеги по Госдуме Дмитрия Гусева который предложил сделать выплату материнского капитала прогрессивной, увеличивая ее в регионах с низкой рождаемостью. По его мнению, материнский капитал должен быть одинаков во всех регионах, независимо от уровня рождаемости.
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