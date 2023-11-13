В Перми возле автобусной остановки авто сбило ребенка

14 ноября 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

К месту ДТП прибыли скорые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми возле автобусной остановки автомобиль сбил ребенка. ДТП произошло на улице Подольской, сообщают очевидцы случившегося. «Автомобиль сбил маленького мальчика на улице Подольской. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 14 ноября около автобусной остановки. По словам свидетелей последствий ДТП, ребенок мог переходить дорогу в неустановленном месте», — пишет perm.aif.ru. Также очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно лежащего на проезжей части на боку ребенка, по дороге раскиданы слетевшие с него ботинки, дополняет издание. Сколько лет ребенку, а также какие именно травмы он получил, не сообщается. У места ДТП были замечены машины скорой помощи. URA.RU направило запросы в пресс-службу минздрава Прикамья, а также в ГИБДД по Перми, получить оперативный ответ агентству не удалось.

В Перми возле автобусной остановки автомобиль сбил ребенка. ДТП произошло на улице Подольской, сообщают очевидцы случившегося. «Автомобиль сбил маленького мальчика на улице Подольской. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 14 ноября около автобусной остановки. По словам свидетелей последствий ДТП, ребенок мог переходить дорогу в неустановленном месте», — пишет perm.aif.ru. Также очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно лежащего на проезжей части на боку ребенка, по дороге раскиданы слетевшие с него ботинки, дополняет издание. Сколько лет ребенку, а также какие именно травмы он получил, не сообщается. У места ДТП были замечены машины скорой помощи. URA.RU направило запросы в пресс-службу минздрава Прикамья, а также в ГИБДД по Перми, получить оперативный ответ агентству не удалось.