13 ноября 2023

В Перми возле автобусной остановки авто сбило ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
К месту ДТП прибыли скорые Фото:

В Перми возле автобусной остановки автомобиль сбил ребенка. ДТП произошло на улице Подольской, сообщают очевидцы случившегося.

«Автомобиль сбил маленького мальчика на улице Подольской. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 14 ноября около автобусной остановки. По словам свидетелей последствий ДТП, ребенок мог переходить дорогу в неустановленном месте», — пишет perm.aif.ru. Также очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно лежащего на проезжей части на боку ребенка, по дороге раскиданы слетевшие с него ботинки, дополняет издание.

Сколько лет ребенку, а также какие именно травмы он получил, не сообщается. У места ДТП были замечены машины скорой помощи. URA.RU направило запросы в пресс-службу минздрава Прикамья, а также в ГИБДД по Перми, получить оперативный ответ агентству не удалось.

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В Перми возле автобусной остановки автомобиль сбил ребенка. ДТП произошло на улице Подольской, сообщают очевидцы случившегося. «Автомобиль сбил маленького мальчика на улице Подольской. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 14 ноября около автобусной остановки. По словам свидетелей последствий ДТП, ребенок мог переходить дорогу в неустановленном месте», — пишет perm.aif.ru. Также очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно лежащего на проезжей части на боку ребенка, по дороге раскиданы слетевшие с него ботинки, дополняет издание. Сколько лет ребенку, а также какие именно травмы он получил, не сообщается. У места ДТП были замечены машины скорой помощи. URA.RU направило запросы в пресс-службу минздрава Прикамья, а также в ГИБДД по Перми, получить оперативный ответ агентству не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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