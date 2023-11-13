Суд обязал мэрию Нового Уренгоя устранить нарушения пожарной безопасности

Суд обязал администрацию Нового Уренгоя (ЯНАО) устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, в Коротчаево водопроводные сети не оборудованы пожарными гидрантами.
«Установлено, что отдельные участки района Коротчаево не имеют водопроводные сети с гидрантами, а также не включены в программу развития территории по обеспечению источниками противопожарного водоснабжения», — говорится в сообщении. Главе Нового Уренгоя прокурор внес представление и направил в суд иск о возложении на муниципалитет обязанности устранить нарушения.
Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.
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