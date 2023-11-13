13 ноября 2023

Суд обязал мэрию Нового Уренгоя устранить нарушения пожарной безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, пожарный гидрант
Силовики обнаружили, что в Коротчаево водопроводные сети не оборудованы пожарными гидрантами Фото:

Суд обязал администрацию Нового Уренгоя (ЯНАО) устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, в Коротчаево водопроводные сети не оборудованы пожарными гидрантами.

«Установлено, что отдельные участки района Коротчаево не имеют водопроводные сети с гидрантами, а также не включены в программу развития территории по обеспечению источниками противопожарного водоснабжения», — говорится в сообщении. Главе Нового Уренгоя прокурор внес представление и направил в суд иск о возложении на муниципалитет обязанности устранить нарушения.

Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.

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Суд обязал администрацию Нового Уренгоя (ЯНАО) устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, в Коротчаево водопроводные сети не оборудованы пожарными гидрантами. «Установлено, что отдельные участки района Коротчаево не имеют водопроводные сети с гидрантами, а также не включены в программу развития территории по обеспечению источниками противопожарного водоснабжения», — говорится в сообщении. Главе Нового Уренгоя прокурор внес представление и направил в суд иск о возложении на муниципалитет обязанности устранить нарушения. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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