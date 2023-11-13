Суд обязал мэрию Нового Уренгоя устранить нарушения пожарной безопасности

14 ноября 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Силовики обнаружили, что в Коротчаево водопроводные сети не оборудованы пожарными гидрантами Фото: Илья Московец © URA.RU Суд обязал администрацию Нового Уренгоя (ЯНАО) устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, в Коротчаево водопроводные сети не оборудованы пожарными гидрантами. «Установлено, что отдельные участки района Коротчаево не имеют водопроводные сети с гидрантами, а также не включены в программу развития территории по обеспечению источниками противопожарного водоснабжения», — говорится в сообщении. Главе Нового Уренгоя прокурор внес представление и направил в суд иск о возложении на муниципалитет обязанности устранить нарушения. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.

Суд обязал администрацию Нового Уренгоя (ЯНАО) устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, в Коротчаево водопроводные сети не оборудованы пожарными гидрантами. «Установлено, что отдельные участки района Коротчаево не имеют водопроводные сети с гидрантами, а также не включены в программу развития территории по обеспечению источниками противопожарного водоснабжения», — говорится в сообщении. Главе Нового Уренгоя прокурор внес представление и направил в суд иск о возложении на муниципалитет обязанности устранить нарушения. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.