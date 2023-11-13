13 ноября 2023

В Тюменской области вырастет плата за коммунальные услуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , монеты, коммунальные услуги, квартплата, деньги
Коммуналка подорожает во второй половине 2024 года Фото:

Правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в Тюменской области. Документ размещен на официальном портале для опубликования нормативно-правовых актов. Во втором полугодии 2024 года рост составит 9,6%.

«Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Тюменская область: первое полугодие 2024 года — 0, второе полугодие 2024 года — 9,6%», — говорится в документе властей.

В распоряжении также приводятся предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов. В Тюменской области во второй половине 2024 года показатель составит 2%, в 2025—2028 годах — 2,1%.

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Правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в Тюменской области. Документ размещен на официальном портале для опубликования нормативно-правовых актов. Во втором полугодии 2024 года рост составит 9,6%. «Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Тюменская область: первое полугодие 2024 года — 0, второе полугодие 2024 года — 9,6%», — говорится в документе властей. В распоряжении также приводятся предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов. В Тюменской области во второй половине 2024 года показатель составит 2%, в 2025—2028 годах — 2,1%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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