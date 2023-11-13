В Тюменской области вырастет плата за коммунальные услуги

Правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в Тюменской области. Документ размещен на официальном портале для опубликования нормативно-правовых актов. Во втором полугодии 2024 года рост составит 9,6%.
«Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Тюменская область: первое полугодие 2024 года — 0, второе полугодие 2024 года — 9,6%», — говорится в документе властей.
В распоряжении также приводятся предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов. В Тюменской области во второй половине 2024 года показатель составит 2%, в 2025—2028 годах — 2,1%.
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