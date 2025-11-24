Логотип РИА URA.RU
Тюменец пытался сжечь свою бывшую жену и дочь

Житель Тюменской области поджег дом, в котором жила его бывшая жена и дочь
24 ноября 2025 в 12:29
Посчле поджога мужчина скрылся с места, а огонь потушили соседи

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тюменского района Тюменской области пытался сжечь дом, в котором жила его бывшая жена и их общая дочь. Об этом в telegram-канале сообщает региональное управление СК России.

«По версии следствия, в вечернее время обвиняемый пришел к частному дому, расположенному в селе Мальково Тюменского района, в котором проживала бывшая супруга, их совместная взрослая дочь со своим сожителем. На почве длительного бытового конфликта мужчина повесил на дверь замок, поджег дом и скрылся», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на помощь пришли соседи. Они самостоятельно потушили пожар и вывели из огня жителей дома. Погибших и пострадавших в этом инциденте нет. Обвинение в адрес поджигателя утверждено и направлено в суд. Ранее сообщалось, что тюменец сжег заживо человека в Курганской области.

