В Тюмени запретили парковку рядом с военным объектом

В Тюмени запретили парковку рядом со зданием военно-инженерного командного училища. Об этом сообщает сообщество «Дороги и транспорт Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте».

«Парковка около здания по улице Льва Толстого 1 ликвидирована. Остановка транспортных средств запрещена», — говорится в сообщении.