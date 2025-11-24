Логотип РИА URA.RU
В Тюмени запретили парковку рядом с военным объектом

Парковка рядом с военным училищем в Тюмени ликвидирована решением властей
24 ноября 2025 в 10:09
Рядом с ТВВИКУ теперь нельзя ни парковаться, ни останавливаться

Рядом с ТВВИКУ теперь нельзя ни парковаться, ни останавливаться

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени запретили парковку рядом со зданием военно-инженерного командного училища. Об этом сообщает сообщество «Дороги и транспорт Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте».

«Парковка около здания по улице Льва Толстого 1 ликвидирована. Остановка транспортных средств запрещена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение приняли в управе Калиниского округа Тюмени опираясь на приказ Минобороны России о беспрепятственном доступе к военным объектам. Ранее сообщалось, что в Тюмени станет больше мест, где за парковку придется платить.

