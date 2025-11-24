Логотип РИА URA.RU
Экономика

Тюменская область обогнала регионы РФ по важному показателю

В Тюмени среднегодовой уровень инфляции замедлился до 7,28%
24 ноября 2025 в 09:42
Сильнее всего за ноябрь подорожали непродовольственные товары и продукты

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени годовая инфляция замедлилась и составила 7,28%, это существенно ниже, чем средний показатель по стране. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

«Цены в Тюменской области (без учета автономных округов) в октябре, по данным Росстата, выросли на 0,37% к сентябрю. Годовая инфляция замедлилась и составила 7,28%. Средний уровень по России составляет 7,71%», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что в октябре подорожали непродовольственные товары и продукты питания, а услуги подешевели. При этом цены в октябре выросли сильнее, чем в сентябре. Основная причина — рост затрат производителей и ритейлеров, который они переносили в цены. Кроме того, отмечает Центробанк, в октябре были увеличены тарифы на проезд в городских автобусах. Ранее сообщалось, что стоимость проезда вскоре вырастет еще раз.

