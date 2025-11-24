Суд взял паузу в деле о банкротстве крупного тюменского промышленника
В Тюмени до января отложили слушания по делу о банкротстве ЛПК «Тобол»
24 ноября 2025 в 11:37
Лесопромышленника за долги банкротит налоговая служба
Арбитражный суд Тюменской области взял паузу в деле о банкротстве лесопромышленной компании «Тобол». Об этом говорится в материалах дела.
«Судебное заседание отложено до 09:40, 12 января 2026 года», — гласит карточка дела на сайте картотеки арбитражных дел. Решение принято 24 ноября.
Иск о банкротстве из-за долга в 14 миллионов рублей выставила в сентябре в адрес ЛПК «Тобол» Федеральная налоговая служба. Счета компании были арестованы, а суд пристально изучает материалы дела.
