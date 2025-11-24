В Тюменских избиркомах утвердят новые составы

В декабре 2025 года в Тюменской области будут сформированы новые составы всех территориальных избирательных комиссий. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.

«Срок полномочий 24 избиркомов истекает в 2025 году. Списки 22 комиссий уже утверждены, оставшиеся две будут сформированы на заседании Избирательной комиссии региона 4 декабря», — говорится в сообщении.

Изменения связаны с предстоящими избирательными кампаниями в 2026 году — выборами депутатов Государственной думы девятого созыва и Тюменской областной думы восьмого созыва. «Уверен, каждый из членов территориальных избирательных комиссий подойдет с повышенной ответственностью к организации избирательного процесса в этот период, будет работать на обеспечение его прозрачности и открытости, действовать как единое целое», — отметил председатель регионального избиркома Игорь Халин. Ранее сообщалось, что в регионе завершилось масштабное переизбрание глав муниципалитетов.