В Тюмени приостановил работу завод крупного федерального холдинга

В Тюмени приостановил работу завод «Кнауф Инсулейшн», который занимается производством строительных материалов. Об этом собщила пресс-служба компании.

«В период временной приостановки работы предприятия оплата труда сотрудников осуществляется в соответствии с нормами российского законодательства. При этом компания реализует комплекс мер, направленных на снижение негативных последствий для заработной платы работников в период технологического простоя.», — приводит слова представителя компании 72.ru.