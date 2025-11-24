Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Промышленность

В Тюмени приостановил работу завод крупного федерального холдинга

Завод «Кнауф Инсулейшн» приостановил работу в Тюмени
24 ноября 2025 в 11:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Завод производит строительные материалы с 2013 года

Завод производит строительные материалы с 2013 года

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени приостановил работу завод «Кнауф Инсулейшн», который занимается производством строительных материалов. Об этом собщила пресс-служба компании.

«В период временной приостановки работы предприятия оплата труда сотрудников осуществляется в соответствии с нормами российского законодательства. При этом компания реализует комплекс мер, направленных на снижение негативных последствий для заработной платы работников в период технологического простоя.», — приводит слова представителя компании 72.ru.

В компании также отметили, что приостановка производства связана с сезонным снижением спроса на строительные материалы. Известно, что тюменский завод работает с 2013 года и входит в состав федерального холдинга. Ранее в Тюмени приостановил работу завод керамического кирпича «Винзер»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал