В Тюмени приостановил работу завод крупного федерального холдинга
Завод производит строительные материалы с 2013 года
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюмени приостановил работу завод «Кнауф Инсулейшн», который занимается производством строительных материалов. Об этом собщила пресс-служба компании.
«В период временной приостановки работы предприятия оплата труда сотрудников осуществляется в соответствии с нормами российского законодательства. При этом компания реализует комплекс мер, направленных на снижение негативных последствий для заработной платы работников в период технологического простоя.», — приводит слова представителя компании 72.ru.
В компании также отметили, что приостановка производства связана с сезонным снижением спроса на строительные материалы. Известно, что тюменский завод работает с 2013 года и входит в состав федерального холдинга. Ранее в Тюмени приостановил работу завод керамического кирпича «Винзер».
