Корпус тюменской школы закрыли на карантин

До конца недели классы в корпусе школы будут пустовать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрылся на карантин первый корпус школы №92. Об этом в родительских чатах сообщили педагоги учебного заведения.

«Уважаемые родители, доброе утро. В связи с карантинными мероприятиями, для предотвращения распространения ОРВИ, первый корпус закрывается на карантин», — гласит объявление, присланное в URA.RU родителями учеников школы.