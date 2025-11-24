Корпус тюменской школы закрыли на карантин
До конца недели классы в корпусе школы будут пустовать
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюмени из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрылся на карантин первый корпус школы №92. Об этом в родительских чатах сообщили педагоги учебного заведения.
«Уважаемые родители, доброе утро. В связи с карантинными мероприятиями, для предотвращения распространения ОРВИ, первый корпус закрывается на карантин», — гласит объявление, присланное в URA.RU родителями учеников школы.
Отмечается, что карантин продлится до конца недели — датой его окончания пока называется 30 ноября. По последним данным Роспотребнадзора, в регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!