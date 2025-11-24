Парковки, трактор и скорая помощь: на чем хотят заработать тюменские власти

Больше всего денег в бюджет должны принести места на подземной парковке Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти Тюменской области составили список госимущества, которое в 2026 году будет включено в программу приватизации. Большую часть лотов для продажи составляют машиноместа, расположенные в «Тюменской слободе». Информация опубликована на сайте правительства региона.

«Прогнозный план приватизации государственного имущества Тюменской области на 2026 год. Перечень имущества — 39 позиций. Объем поступлений в областной бюджет доходов от продажи планируется в размере 10,5 млн рублей», — говорится в проекте документа.

Большая часть подлежащего продаже имущества — это машиноместа в ЖК «Гармония», расположенном в микрорайоне «Тюменская слобода». На торги выставят 32 парковочных места.

Также в списке трактор 1994 года выпуска, 15-летняя Hyundai Sonata, автобус ПАЗ, две «Волги» и грузовой фургон. Кроме того на приватизацию выставят автомобиль скорой помощи 2013 года выпуска.