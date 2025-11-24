В Ишиме собака покусала шестилетнего ребенка
Животное напало на ребенка на игровой площадке
Фото: Илья Московец © URA.RU
Власти Ишима (Тюменская область) заплатят родителям ребенка, которого покусала бродячая собака. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.
«По данным прокуратуры, инцидент произошел, когда ребенок играл на детской площадке. В этот момент там находились две бесхозяйные собаки, одна из которых напала на мальчика. После обращения за медицинской помощью у пострадавшего была диагностирована укушенная рана», — сообщает ведомство.
Сообщается, что суд принял сторону истца. Администрация Ишима теперь должна заплатить родителям ребенка 25 тысяч рублей. Ранее собака напала на ребенка в Тобольске.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!