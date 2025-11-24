Логотип РИА URA.RU
В Ишиме собака покусала шестилетнего ребенка

25 тысяч рублей заплатит администрация Ишима укушенному собакой ребенку
24 ноября 2025 в 10:42
Животное напало на ребенка на игровой площадке

Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Ишима (Тюменская область) заплатят родителям ребенка, которого покусала бродячая собака. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. 

«По данным прокуратуры, инцидент произошел, когда ребенок играл на детской площадке. В этот момент там находились две бесхозяйные собаки, одна из которых напала на мальчика. После обращения за медицинской помощью у пострадавшего была диагностирована укушенная рана», — сообщает ведомство.

Сообщается, что суд принял сторону истца. Администрация Ишима теперь должна заплатить родителям ребенка 25 тысяч рублей. Ранее собака напала на ребенка в Тобольске. 

