Тюменцы возмутились новой функцией одного из маркетплейсов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Тюменцев возмутила новая функция одного из маркетплейсов — возможность оставить чаевые сотрудникам пунктов выдачи заказов. Опция вызвала негативную реакцию и волну вопросов в социальных сетях.
«Чаевые за что? На почте или в продуктовом магазине почему-то никто чаевые не оставляет. Что это такое? Почему поощрительную часть нужно оставлять просто за элементарную вежливость? Не понимаю этого. Чтобы работали лучше — так пусть сам маркетплейс платит премии, а на ПВЗ пусть установят — оцените качество обслуживания. Это на мой взгляд — более адекватная схема», — рассказала Мария Стоцкая.
«Во многих регионах и городах чаевые не являются нормой даже в местах, где они более распространены в целом как явление (кафе, рестораны), история же с чаевыми на ПВЗ выглядит несколько комичной», — поделился своим мнением тюменец Антон Сибиряков.
«В таком случае всегда думаю, почему моя работа не предусматривает такую фишечку? Что за подвох и где справедливость? Эти вопросы не позволяют мне пойти навстречу просителю», — считает Юрий Мытарь.
Опция «оставить чаевые» появилась совсем недавно, теперь покупатель по желанию может перечислить от 10 до 300 рублей сотруднику ПВЗ. Ранее стало известно, что портреты губернаторов тюменской «матрешки» можно купить на маркетплейсах. На торговых площадках предлагают два варианта фото чиновников в рамках.
