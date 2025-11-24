Тюменцы возмутились новой функцией одного из маркетплейсов

Тюменцы не оценили новую опцию маркетплейса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцев возмутила новая функция одного из маркетплейсов — возможность оставить чаевые сотрудникам пунктов выдачи заказов. Опция вызвала негативную реакцию и волну вопросов в социальных сетях.

«Чаевые за что? На почте или в продуктовом магазине почему-то никто чаевые не оставляет. Что это такое? Почему поощрительную часть нужно оставлять просто за элементарную вежливость? Не понимаю этого. Чтобы работали лучше — так пусть сам маркетплейс платит премии, а на ПВЗ пусть установят — оцените качество обслуживания. Это на мой взгляд — более адекватная схема», — рассказала Мария Стоцкая.

«Во многих регионах и городах чаевые не являются нормой даже в местах, где они более распространены в целом как явление (кафе, рестораны), история же с чаевыми на ПВЗ выглядит несколько комичной», — поделился своим мнением тюменец Антон Сибиряков.

«В таком случае всегда думаю, почему моя работа не предусматривает такую фишечку? Что за подвох и где справедливость? Эти вопросы не позволяют мне пойти навстречу просителю», — считает Юрий Мытарь.