В Тюмени открыли памятник великому хирургу. Фото
Святителя Луку почитают как покровителя медиков и великого хирурга
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
На территории Тюменской областной клинической больницы №2 открыли памятник великому хирургу, архиепископу Симферопольскому и Крымскому Луке. Памятник расположен у храма в честь иконы Божией Матери при ОКБ-2, передает с места корреспондент URA.RU.
«Памятник открыли при храме иконы Божией Матери. В открытии памятника приняли участие первые лица Тюмени и Тюменской области, а также бывший детский омбудсмен России Павел Астахов», — рассказал журналист агентства.
Святитель Лука (в миру — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) считается покровителем студентов-медиков, врачей, а также больных, молящихся об исцелении. Был доктором медицинских наук, доктором богословия, епископский сан получил в 1923 году, а в 1946 году стал архиепископом Симферопольским и Крымским. Лауреат Сталинской премии за монографию по гнойной хирургии. Пережил три ссылки, был реабилитирован. Умер в 1961 году в Симферополе.
Святитель Лука покровительствует больным, врачам и студентам-медикам
