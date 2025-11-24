Логотип РИА URA.RU
В Тюмени открыли памятник великому хирургу. Фото

На территории тюменской областной больницы открыли памятник архиепископу Луке
24 ноября 2025 в 13:41
Святителя Луку почитают как покровителя медиков и великого хирурга

На территории Тюменской областной клинической больницы №2 открыли памятник великому хирургу, архиепископу Симферопольскому и Крымскому Луке. Памятник расположен у храма в честь иконы Божией Матери при ОКБ-2, передает с места корреспондент URA.RU.

«Памятник открыли при храме иконы Божией Матери. В открытии памятника приняли участие первые лица Тюмени и Тюменской области, а также бывший детский омбудсмен России Павел Астахов», — рассказал журналист агентства. 

Святитель Лука (в миру — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) считается покровителем студентов-медиков, врачей, а также больных, молящихся об исцелении. Был доктором медицинских наук, доктором богословия, епископский сан получил в 1923 году, а в 1946 году стал архиепископом Симферопольским и Крымским. Лауреат Сталинской премии за монографию по гнойной хирургии. Пережил три ссылки, был реабилитирован. Умер в 1961 году в Симферополе.

Святитель Лука покровительствует больным, врачам и студентам-медикам

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

