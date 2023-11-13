13 ноября 2023

Пермские инвесторы отказались от идеи строительства горнолыжного центра на Усьве

В Пермском крае на Усьве появится глэмпинг-парк вместо горнолыжного центра
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы Усвиньские столбы. Пермь, лето, пермский край, природа, туризм, река усьва, виды природа с высоты
Инвесторы решили строить глэмпинг-парк вдоль Усьвы Фото:

В Пермском крае на реке Усьва появится глэмпинг-парк вместо горнолыжного центра. Всего вдоль реки планируется разместить порядка 30 домов. Инвесторы решили изменить проект из-за нехватки денег для его реализации и особенностей климата.

«Глэмпинг-парк разместится у подножья склона вдоль Усьвы. В домиках будет более 50 номеров для проживания, ресторан, места для дневного пребывания туристов и небольшой банный комплекс. Будут установлены стандартные глэмпинг-отели, а также несколько передвижных, которые можно размещать в разных местах. Такие домики могут до полугода автономно функционировать, в них есть вода и электричество. Инвестиции для строительства горнолыжного комплекса нужны большие, а из-за изменения климата на Урале бизнес становится нерентабельным. Снежный покров позволяет 3,5 месяца максимум поддерживать состояние трасс и активный сезон. Обеспечить возврат инвестиции в таком случае практически невозможно», — передает Business Class слова одного из инициаторов проекта Александра Хализова.

По словам бизнесмена, сейчас проект прорабатывается. Приступить к строительству глэмпинг-центра инвесторы рассчитывают в августе 2024 года.

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В Пермском крае на реке Усьва появится глэмпинг-парк вместо горнолыжного центра. Всего вдоль реки планируется разместить порядка 30 домов. Инвесторы решили изменить проект из-за нехватки денег для его реализации и особенностей климата. «Глэмпинг-парк разместится у подножья склона вдоль Усьвы. В домиках будет более 50 номеров для проживания, ресторан, места для дневного пребывания туристов и небольшой банный комплекс. Будут установлены стандартные глэмпинг-отели, а также несколько передвижных, которые можно размещать в разных местах. Такие домики могут до полугода автономно функционировать, в них есть вода и электричество. Инвестиции для строительства горнолыжного комплекса нужны большие, а из-за изменения климата на Урале бизнес становится нерентабельным. Снежный покров позволяет 3,5 месяца максимум поддерживать состояние трасс и активный сезон. Обеспечить возврат инвестиции в таком случае практически невозможно», — передает Business Class слова одного из инициаторов проекта Александра Хализова. По словам бизнесмена, сейчас проект прорабатывается. Приступить к строительству глэмпинг-центра инвесторы рассчитывают в августе 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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