Пермские инвесторы отказались от идеи строительства горнолыжного центра на Усьве

В Пермском крае на Усьве появится глэмпинг-парк вместо горнолыжного центра

14 ноября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Инвесторы решили строить глэмпинг-парк вдоль Усьвы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае на реке Усьва появится глэмпинг-парк вместо горнолыжного центра. Всего вдоль реки планируется разместить порядка 30 домов. Инвесторы решили изменить проект из-за нехватки денег для его реализации и особенностей климата. «Глэмпинг-парк разместится у подножья склона вдоль Усьвы. В домиках будет более 50 номеров для проживания, ресторан, места для дневного пребывания туристов и небольшой банный комплекс. Будут установлены стандартные глэмпинг-отели, а также несколько передвижных, которые можно размещать в разных местах. Такие домики могут до полугода автономно функционировать, в них есть вода и электричество. Инвестиции для строительства горнолыжного комплекса нужны большие, а из-за изменения климата на Урале бизнес становится нерентабельным. Снежный покров позволяет 3,5 месяца максимум поддерживать состояние трасс и активный сезон. Обеспечить возврат инвестиции в таком случае практически невозможно», — передает Business Class слова одного из инициаторов проекта Александра Хализова. По словам бизнесмена, сейчас проект прорабатывается. Приступить к строительству глэмпинг-центра инвесторы рассчитывают в августе 2024 года.

В Пермском крае на реке Усьва появится глэмпинг-парк вместо горнолыжного центра. Всего вдоль реки планируется разместить порядка 30 домов. Инвесторы решили изменить проект из-за нехватки денег для его реализации и особенностей климата. «Глэмпинг-парк разместится у подножья склона вдоль Усьвы. В домиках будет более 50 номеров для проживания, ресторан, места для дневного пребывания туристов и небольшой банный комплекс. Будут установлены стандартные глэмпинг-отели, а также несколько передвижных, которые можно размещать в разных местах. Такие домики могут до полугода автономно функционировать, в них есть вода и электричество. Инвестиции для строительства горнолыжного комплекса нужны большие, а из-за изменения климата на Урале бизнес становится нерентабельным. Снежный покров позволяет 3,5 месяца максимум поддерживать состояние трасс и активный сезон. Обеспечить возврат инвестиции в таком случае практически невозможно», — передает Business Class слова одного из инициаторов проекта Александра Хализова. По словам бизнесмена, сейчас проект прорабатывается. Приступить к строительству глэмпинг-центра инвесторы рассчитывают в августе 2024 года.