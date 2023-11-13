В ЯНАО задержали отчима, избивающего пасынков

14 ноября 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Мужчина избивал детей и угрожал им насилием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Ноябрьска (ЯНАО) избивал двух малолетних детей из личной неприязни к ним. Как сообщается на сайте следственного комитета, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. «В Ноябрьске в правоохранительные органы поступило обращение от граждан, сообщивших, что в соседней квартире мужчина избивает двух пасынков. В ходе следствия установлено, что 29-летний мужчина, из личной неприязни к двум малолетним детям, избивал их, а также угрожал им применением насилия», — говорится в сообщении. Силовики задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

Житель Ноябрьска (ЯНАО) избивал двух малолетних детей из личной неприязни к ним. Как сообщается на сайте следственного комитета, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. «В Ноябрьске в правоохранительные органы поступило обращение от граждан, сообщивших, что в соседней квартире мужчина избивает двух пасынков. В ходе следствия установлено, что 29-летний мужчина, из личной неприязни к двум малолетним детям, избивал их, а также угрожал им применением насилия», — говорится в сообщении. Силовики задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).