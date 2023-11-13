13 ноября 2023

В ЯНАО задержали отчима, избивающего пасынков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, ремень в руке
Мужчина избивал детей и угрожал им насилием Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) избивал двух малолетних детей из личной неприязни к ним. Как сообщается на сайте следственного комитета, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

«В Ноябрьске в правоохранительные органы поступило обращение от граждан, сообщивших, что в соседней квартире мужчина избивает двух пасынков. В ходе следствия установлено, что 29-летний мужчина, из личной неприязни к двум малолетним детям, избивал их, а также угрожал им применением насилия», — говорится в сообщении.

Силовики задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) избивал двух малолетних детей из личной неприязни к ним. Как сообщается на сайте следственного комитета, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. «В Ноябрьске в правоохранительные органы поступило обращение от граждан, сообщивших, что в соседней квартире мужчина избивает двух пасынков. В ходе следствия установлено, что 29-летний мужчина, из личной неприязни к двум малолетним детям, избивал их, а также угрожал им применением насилия», — говорится в сообщении. Силовики задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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