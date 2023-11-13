Глава Чечни поможет построить мечеть в ХМАО

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поможет властям Лянтора построить соборную мечеть. С просьбой о помощи к политическому деятелю обратился глава населенного пункта Алексей Луценко. Имам-хатыб мечети Лянтора Абдулкаюм хазрат Исхаков сообщил агентству, что Кадыров согласился оказать содействие в возведении здания.
«Глава города Лянтор Алексей Луценко и городская мусульманская религиозная организация обратились с письмом к главе Чеченской республики, попросив оказать помощь в строительстве городской соборной Мечети. По поручению Кадырова Региональный общественный фонд Героя России А.Кадырова, президентом которого является мать главы республики Аймани Несиевна, взял на себя обязательство помочь в строительстве», — рассказал имам-хатыб.
Ответ главы республики привезли в Лянтор полномочный представитель Главы Чеченской республики по ХМАО Адлан Орзалиев, руководитель администрации представительства Чечни в ХМАО Абубакар Заураев и заместитель муфтия по ХМАО Магомед Муртузалиев. Они осмотрели место будущего строительства и провели рабочую встречу с главой города.
Строительство мечети в Лянторе начали в двухтысячных годах: в 2007 году заложили первый камень, построили фундамент. Но возведение здания задержалось из-за финансовых проблем. После ответа от главы Чечни строительство возобновилось. «Планируем направить пакет документов для получения разрешения на строительство здания, проектная документация будет готова к концу месяца. О размере необходимой финансовой помощи можно будет говорить после утверждения проекта», — добавил имам-хатыб.
Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска обращались к Кадырову с просьбой помочь в строительстве мечети. Сейчас завершилось строительство первого этажа здания.
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