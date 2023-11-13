13 ноября 2023

Глава Чечни поможет построить мечеть в ХМАО

Рамзан Кадыров окажет финансовую помощь при строительстве мечети в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курбан-байрам. Сургут, мечеть, полумесяц, ислам
Первый камень мечети в Лянторе заложили в 2007 году Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поможет властям Лянтора построить соборную мечеть. С просьбой о помощи к политическому деятелю обратился глава населенного пункта Алексей Луценко. Имам-хатыб мечети Лянтора Абдулкаюм хазрат Исхаков сообщил агентству, что Кадыров согласился оказать содействие в возведении здания.

«Глава города Лянтор Алексей Луценко и городская мусульманская религиозная организация обратились с письмом к главе Чеченской республики, попросив оказать помощь в строительстве городской соборной Мечети. По поручению Кадырова Региональный общественный фонд Героя России А.Кадырова, президентом которого является мать главы республики Аймани Несиевна, взял на себя обязательство помочь в строительстве», — рассказал имам-хатыб.

Ответ главы республики привезли в Лянтор полномочный представитель Главы Чеченской республики по ХМАО Адлан Орзалиев, руководитель администрации представительства Чечни в ХМАО Абубакар Заураев и заместитель муфтия по ХМАО Магомед Муртузалиев. Они осмотрели место будущего строительства и провели рабочую встречу с главой города.

Строительство мечети в Лянторе начали в двухтысячных годах: в 2007 году заложили первый камень, построили фундамент. Но возведение здания задержалось из-за финансовых проблем. После ответа от главы Чечни строительство возобновилось. «Планируем направить пакет документов для получения разрешения на строительство здания, проектная документация будет готова к концу месяца. О размере необходимой финансовой помощи можно будет говорить после утверждения проекта», — добавил имам-хатыб.

Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска обращались к Кадырову с просьбой помочь в строительстве мечети. Сейчас завершилось строительство первого этажа здания.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поможет властям Лянтора построить соборную мечеть. С просьбой о помощи к политическому деятелю обратился глава населенного пункта Алексей Луценко. Имам-хатыб мечети Лянтора Абдулкаюм хазрат Исхаков сообщил агентству, что Кадыров согласился оказать содействие в возведении здания. «Глава города Лянтор Алексей Луценко и городская мусульманская религиозная организация обратились с письмом к главе Чеченской республики, попросив оказать помощь в строительстве городской соборной Мечети. По поручению Кадырова Региональный общественный фонд Героя России А.Кадырова, президентом которого является мать главы республики Аймани Несиевна, взял на себя обязательство помочь в строительстве», — рассказал имам-хатыб. Ответ главы республики привезли в Лянтор полномочный представитель Главы Чеченской республики по ХМАО Адлан Орзалиев, руководитель администрации представительства Чечни в ХМАО Абубакар Заураев и заместитель муфтия по ХМАО Магомед Муртузалиев. Они осмотрели место будущего строительства и провели рабочую встречу с главой города. Строительство мечети в Лянторе начали в двухтысячных годах: в 2007 году заложили первый камень, построили фундамент. Но возведение здания задержалось из-за финансовых проблем. После ответа от главы Чечни строительство возобновилось. «Планируем направить пакет документов для получения разрешения на строительство здания, проектная документация будет готова к концу месяца. О размере необходимой финансовой помощи можно будет говорить после утверждения проекта», — добавил имам-хатыб. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска обращались к Кадырову с просьбой помочь в строительстве мечети. Сейчас завершилось строительство первого этажа здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...