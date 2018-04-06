19:42 06 апреля 2018 0

Мусульмане Югры снова пишут письма Кадырову. В этот раз — из-за мечети Фото: depositphotos.com © URA.RU

Югорские мусульмане обратились к главе Чечни Рамзану Кадыровой за поддержкой в строительстве единственной мечети в Ханты-Мансийске. Последователи ислама возмущены анонсом новых храмов в окружной столице.

Об этом «URA.RU» сообщил источник в одной из окружных диаспор. По словам инсайдера, участок земли под мечеть был выделен только в 2015 году, строительство мечети почти не ведется, поскольку предприятия в первую очередь оказывают помощь местной православной епархии. Собеседник уточнил, что было написано письмо главе Чеченской республики Рамзану Кадырову и в город приезжал его представитель в ХМАО Адлан Орзалиев, который пообещал передать всю информацию в правительство Чечни.

Глава столицы Югры Максим Ряшин встретился с митрополитом Павлом и обсудил строительство новых храмов Фото: официальный сайт администрации Ханты-Мансийска

Сейчас на месте, где должна быть мечеть, сделан небольшой молельный дом. «Не хочу сказать ничего про православие или другую религию, но ведь каждому человеку нужно место, где он мог бы молиться. То, что стоит там — это нельзя назвать мечетью, а у нас много людей, которые проповедуют ислам», — рассказал известный общественник, экс-глава чечено-ингушской диаспоры Ханты-Мансийска Балавуддин Мусаев. Связаться с представителем Рамзана Кадырова в Югре Адланом Орзалиевым, а также муфтием ХМАО Тагиром хазратом Саматовым и имамом мечети Ханты-Мансийска Рустамом хазратом Аминовым на момент публикации не удалось — их сотовые телефоны отключены.

Проблемы со строительством мечети в Ханты-Мансийске происходят на фоне объявления мэрии о возведении четырех новых православных храмов. Под эти цели уже выделены участки земли — в основном на окраине города — в микрорайоне Иртыш—2, в районах СУ-967 и ОМК, а также на улице Чехова. Строительство храмов во время встречи обсудили глава города Максим Ряшин и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, уточнили в пресс-службе мэрии.

Решение мэрии вызвало неоднозначную реакцию не только у мусульман, но и у обычных жителей в соцсетях. «Детский садик постройте», — предложил Александр Каренин. «Сначала на строительство кучу денег потратить, потом на содержание. Храмы, конечно же, нужнее городу, чем перинатальный центр, больницы, детские сады, реабилитационные центры для детей-инвалидов, спортивные объекты», — возмущена Юлия Гранопольская. Отметим, в Ханты-Мансийске, где проживает меньше ста тысяч человек, уже существуют два храма и кафедральный собор.

Как ранее сообщало «URA.RU», мусульмане ХМАО уже обращались к Кадырову из-за дискриминации выходцев с Кавказа в регионе, а также после перестрелки в Мегионе, после которой было принято решение создать в городах Югры институт заместителей официального представителя главы Чеченской республики.