Baza: полицейский выстрелил в голову чеченцу на «Азовстали» во время потасовки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Олегом Дудко, дело о стрельбе в Тимониченко. Екатеринбург, пистолет, табельное оружие, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы, огнестрельное оружие
Полицейский выстрелил в напавшего на него уроженца Чечни, пишет Baza Фото:

Драка на заводе «Азовсталь» в Мариуполе закончилась случайным выстрелом полицейского в голову уроженца Чечни. Позже раненый впал в кому.

«Полицейский случайно выстрелил в голову мужчине во время драки на заводе „Азовсталь“ в Мариуполе», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что после ранения пострадавший находится в коматозном состоянии. Потасовка завязалась в результате проникновения четырех уроженцев Чечни и Ингушетии на территорию завода с целю кражи металлолома.

Один из злоумышленников напал на полицейского с ножом, в результате чего полицейский был вынужден открыть огонь. Следственный комитет ведет проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в МВД по Донецкой Народной Республике для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Драка на заводе «Азовсталь» в Мариуполе закончилась случайным выстрелом полицейского в голову уроженца Чечни. Позже раненый впал в кому. «Полицейский случайно выстрелил в голову мужчине во время драки на заводе „Азовсталь“ в Мариуполе», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что после ранения пострадавший находится в коматозном состоянии. Потасовка завязалась в результате проникновения четырех уроженцев Чечни и Ингушетии на территорию завода с целю кражи металлолома. Один из злоумышленников напал на полицейского с ножом, в результате чего полицейский был вынужден открыть огонь. Следственный комитет ведет проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в МВД по Донецкой Народной Республике для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...