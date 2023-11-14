Baza: полицейский выстрелил в голову чеченцу на «Азовстали» во время потасовки

Драка на заводе «Азовсталь» в Мариуполе закончилась случайным выстрелом полицейского в голову уроженца Чечни. Позже раненый впал в кому.
«Полицейский случайно выстрелил в голову мужчине во время драки на заводе „Азовсталь“ в Мариуполе», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что после ранения пострадавший находится в коматозном состоянии. Потасовка завязалась в результате проникновения четырех уроженцев Чечни и Ингушетии на территорию завода с целю кражи металлолома.
Один из злоумышленников напал на полицейского с ножом, в результате чего полицейский был вынужден открыть огонь. Следственный комитет ведет проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в МВД по Донецкой Народной Республике для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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