Октябрь стал самым провальным месяцем для курганских застройщиков

Всего за октябрь введено более 18 тысяч квадратных метров жилых помещений Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области в октябре было введено в эксплуатацию всего 24% жилых помещений в сравнении с октябрем прошлого года. Об этом сказано в опубликованной статистике на сайте Свердловскстат.

«В процентах к соответствующему периоду предыдущего года: октябрь — всего (прим. — введено) — 24,2», — указано на сайте Свердловскстата. Также там написано, что общей площади жилых помещений было введено в октябре 18 200 квадратных метров.

Кроме того, на сайте отмечено, что в январе—октябре в Курганской области введены жилые дома общей площадью жилых помещений 267,7 тысяч квадратных метров. Такой показатель на 12,1% меньше уровня января-октября 2022 года.

По словам инсайдера из сферы строительного бизнеса, в Курганской области под конец года застройщики притормозили ввод жилья. Источник это объяснил тем, что власти хотят перекинуть запуск части домов на следующий год и подстраховаться на случай, если со статистикой будет похуже.

Ранее URA.RU писало, что курганский регион занял одну из лидирующих позиций в рейтинге по скорости строительства жилых домов. В среднем по области стройка такого дома занимает 511 дней.