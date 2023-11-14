Baza: убийцу Политковской освободили от наказания после участия в СВО

14 ноября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Сергей Хаджикурбанов был досрочно освобожден от исполнения наказания, пишет Baza Фото: Сергей Русанов © URA.RU Осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов был досрочно освобожден от отбывания наказания после полугода службы в зоне спецоперации. Срок заключения осужденного должен был закончится в 2034 году. «Через полгода службы в зоне СВО (именно столько, по разным данным, требуется заключенным, чтобы получить официальную справку об освобождении) Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны. На данный момент он освобожден от отбывания наказания», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в 2014 году ему было назначено 20 лет лишения свободы за организацию убийства Политковской. По информации из источников, он занимал должность командира отделения разведки и появлялся в тылу противника, выполняя задачи разведки. Согласно другому источнику, чтобы занять должность командира батальона всего за пару месяцев, Хаджикурбанов должен был продемонстрировать высокие способности. Сергей Хаджикурбанов ранее являлся оперативником Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП). Был арестован в 2007 году по обвинению в организации убийства Политковской, однако в 2009 году был оправдан. Впоследствии он был арестован по делу о вымогательстве в отношении другого обвиняемого в убийстве журналистки Сергея Павлюченкова и снова обвинен в совершении преступления. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов был досрочно освобожден от отбывания наказания после полугода службы в зоне спецоперации. Срок заключения осужденного должен был закончится в 2034 году. «Через полгода службы в зоне СВО (именно столько, по разным данным, требуется заключенным, чтобы получить официальную справку об освобождении) Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны. На данный момент он освобожден от отбывания наказания», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в 2014 году ему было назначено 20 лет лишения свободы за организацию убийства Политковской. По информации из источников, он занимал должность командира отделения разведки и появлялся в тылу противника, выполняя задачи разведки. Согласно другому источнику, чтобы занять должность командира батальона всего за пару месяцев, Хаджикурбанов должен был продемонстрировать высокие способности. Сергей Хаджикурбанов ранее являлся оперативником Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП). Был арестован в 2007 году по обвинению в организации убийства Политковской, однако в 2009 году был оправдан. Впоследствии он был арестован по делу о вымогательстве в отношении другого обвиняемого в убийстве журналистки Сергея Павлюченкова и снова обвинен в совершении преступления. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.