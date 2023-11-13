В Челябинске в октябре упал спрос на аренду квартир. Инфографика

«Авито»: В Челябинске за месяц спрос на аренду квартир снизился на 17%

14 ноября 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

В октябре 2023 в городе квартиру в долгосрочную аренду можно снять за 23 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в октябре 2023 года на 17% снизился спрос на аренду квартир, объем предложения вырос на 2%. Средняя ставка долгосрочной аренды составила 23 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе «Авто Недвижимость». «По сравнению с сентябрем 2023 года в октябре в Челябинске объем предложения квартир для долгосрочной аренды увеличился на 2%, спрос уменьшился на 17%. Средняя ставка аренды составила 23 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе. Снижение спроса на рынке аренды жилья в Челябинске руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев объясняет сезонностью. В августе и сентябре 2023 года рост цен подогревался началом учебного и делового сезона. Во второй половине октябре таких факторов не было, и ситуация на рынке стала выравниваться. Как отметили аналитики, в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем россияне стали арендовать на 16% меньше однокомнатных квартир. Интерес к трехкомнатным квартирам уменьшился на 14%, к двухкомнатным квартирам и квартирам-студиям интерес упал на 13%, к объектам с четырьмя комнатами и более — на 10%.В целом по России предложение уменьшилось на 2%. И только число квартир-студий выросло на 3%. При том, что стоимость долгосрочной аренды жилья в Челябинске осталась на прежнем уровне, она снизилась в Сочи (-16%), Барнауле (-7%), Санкт-Петербурге и Воронеже (-5% в обоих). Дороже всего на данный момент снимать жилье в Москве (93 тысячи рублей в месяц в среднем), Сочи (38 тысяч рублей), Красноярске и Санкт-Петербурге (по 35 тысяч рублей). В Челябинске в октябре 2023 года средняя стоимость долгосрочной аренды квартир — 23 тысячи рублей Скрин: пресс-служба «Авито Недвижимость» Динамика основных показателей на рынке долгосрочной аренды квартир по форматам жилья в России в октябре 2023 года Скрин: пресс-служба «Авито Недвижимость» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в октябре 2023 года на 17% снизился спрос на аренду квартир, объем предложения вырос на 2%. Средняя ставка долгосрочной аренды составила 23 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе «Авто Недвижимость». «По сравнению с сентябрем 2023 года в октябре в Челябинске объем предложения квартир для долгосрочной аренды увеличился на 2%, спрос уменьшился на 17%. Средняя ставка аренды составила 23 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе. Снижение спроса на рынке аренды жилья в Челябинске руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев объясняет сезонностью. В августе и сентябре 2023 года рост цен подогревался началом учебного и делового сезона. Во второй половине октябре таких факторов не было, и ситуация на рынке стала выравниваться. Как отметили аналитики, в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем россияне стали арендовать на 16% меньше однокомнатных квартир. Интерес к трехкомнатным квартирам уменьшился на 14%, к двухкомнатным квартирам и квартирам-студиям интерес упал на 13%, к объектам с четырьмя комнатами и более — на 10%.В целом по России предложение уменьшилось на 2%. И только число квартир-студий выросло на 3%. При том, что стоимость долгосрочной аренды жилья в Челябинске осталась на прежнем уровне, она снизилась в Сочи (-16%), Барнауле (-7%), Санкт-Петербурге и Воронеже (-5% в обоих). Дороже всего на данный момент снимать жилье в Москве (93 тысячи рублей в месяц в среднем), Сочи (38 тысяч рублей), Красноярске и Санкт-Петербурге (по 35 тысяч рублей).