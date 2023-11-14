Мигрантам станет проще получать ВНЖ в России

Стоимость экзаменов на ВНЖ в РФ для мигрантов может составить 1000 рублей
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Заседание фракции КПРФ в городской думе. Курган, ежедневник, блокнот, ручка в руке
Предлагается установить единую стоимость экзамена на ВНЖ в России для мигрантов Фото:

Министерство образования и науки Российской Федерации предлагает установить единую стоимость экзаменов для мигрантов, желающих получить разрешение на временное проживание или работу, в размере 1000 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство — 1000 рублей», — говорится в тексте документа. Согласно предложению, действующая стоимость экзаменов для мигрантов составляет 5,9 тысяч рублей для разрешения на временное проживание или вида на жительство и 3,8 тысяч рублей для разрешения на работу или патента.

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Министерство образования и науки Российской Федерации предлагает установить единую стоимость экзаменов для мигрантов, желающих получить разрешение на временное проживание или работу, в размере 1000 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. «Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство — 1000 рублей», — говорится в тексте документа. Согласно предложению, действующая стоимость экзаменов для мигрантов составляет 5,9 тысяч рублей для разрешения на временное проживание или вида на жительство и 3,8 тысяч рублей для разрешения на работу или патента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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